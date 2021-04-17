iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Mini Tasarımı Sızdı

Bu sefer, 2021'in en büyüğü ve muhtemelen en iyi telefonlarından biri olan iPhone 13 Pro Max ve serinin en önemlisi iPhone 13 Mini hakkında bazı yeni CAD çizimleri ve ayrıntıları aldık.

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 serisinin tamamındaki kamera modüllerinin büyüdüğü söyleniyor. Sensörler de boyutta bir artış göreceğinden sürpriz değil. iPhone'larda kamera son birkaç yıldır yenilikçiliğin ana alanlarından biri oldu.

iPhone 13 Pro Max arkada iPhone 12 Pro Max ile aynı tasarımı koruyacak. Tek görsel fark, LiDAR tarayıcının yanı sıra standart, ultra geniş ve telefoto kamera barındıracak olması ve daha da büyüdüğü söylenen geliştirilmiş lensler bulundurması olacak. Daha büyük kamera çıkıntısı sorun olabilir.

iPhone 13 mini

İPhone 13 mini, 12 mini'nin vasat satış performansı nedeniyle (Apple standartlarına göre) bir süredir ortalıkta bile yoktu. Ancak görünüşüne bakılırsa geçen yılın bu en küçük amiral gemisi telefonunun yenilendiğini göreceğiz!

Kamera deneyiminin sensör kaydırmalı OIS eklenmesiyle iyileştirildiği söyleniyor. Bu karar cihazı özel geliştirilmiş sabitleme teknolojisi sayesinde biraz daha net videolar çeken iPhone 12 Pro Max ile aynı seviyeye getirecek.

Çok yönlülük hala o kadar iyi değil – iPhone 13 mini'de özel bir yakınlaştırmalı kamera görmeyeceğiz, ancak bu beklenen bir şey. LiDAR sensörü de yok. Bu arada, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisinin de sensör kaydırma teknolojisine sahip olacağı, böylece iPhone 13 serisi ile rekabet edebilecekleri söyleniyor.

iPhone 13 mini için bir başka iyileştirme alanı da pil ömrü. 12 mini'nin bu alanda kötü performans gösterdiği sır değil. Bu sefer Apple, daha az yer kaplayan ancak daha fazla dayanıklılık sağlayan yeni bir pil teknolojisi biçimini uygulamaya çalışacak. Umarız, bu 13 mini'yi ortalama tüketici için daha uygun seçenek haline getirecektir.

Hem iPhone 13 Pro Max hem de 13 mini'nin öncekilerle aynı ekran boyutlarını koruduğu söyleniyor. Ancak, telefonlar biraz daha kalın olacak – 13 Pro Max için 0,25 mm ve mini için 0,26 mm.

Yukarıda belirtildiği gibi, kamera çıkıntıları biraz daha geniş alan olacak ancak daha da korkutucu görünen Galaxy S21 Ultra ve Mi 11 Ultra gibi telefonları düşünürsek bu durumun kimseyi şok edeceğini düşünmüyoruz.

Çentik hala var oldukça üzücü. Ancak, renderlarda gösterildiği gibi daha da daralmış görünüyor.