Yaklaşan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun iddia edilen CAD dosyaları bu hafta başlarında çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Günler sonra, Apple’ın bir sonraki iPhone'larına şimdiye kadarki en iyi bakışı sağlayan en son sızıntılara dayanan ayrıntılı konseptler görüyoruz.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Tasarım Görselleri

Hem iPhone 13 hem de iPhone 13 mini diyagonal kamera kurulumuna sahip. Daha önce olduğu gibi aynı kare kamera çıkıntısından oluşuyor ancak bu sefer bileşenler yer değiştirmiş.

Örneğin ultra geniş kamera, sağ alt köşede değil. Öte yandan LED flaş ve mikrofon sırasıyla sağ üst ve sol alt köşelerde. Apple'ın neden bu değişiklikleri yaptığı belli değil, ancak en az iki olasılık var.

İlki en yüzeysel olanıdır. Genel olarak akıllı telefonların ayırt edilmesi her yıl gittikçe zorlaşırken, kimin en son modele sahip olduğunu ve kimin daha eski bir iPhone'u tuttuğunu anlamanın en hızlı yollarından biri arka kameraya bakmaktır.

iPhone 13'te çapraz kamera kurulumunun uygulanması, müşterilerin kimin en son modeli kullandığını ve kimin iPhone 12, iPhone 11 ve hatta iPhone X / XS ile takıldığını kolayca bilecekleri anlamına geliyor.











İkinci teori biraz daha tekniktir. Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 12 Pro Max'e daha büyük bir kamera sensörü yerleştirdi ve söylentilere göre teknolojinin bu eylül ayında Apple'ın daha küçük (ve daha ucuz) modellerine geçeceği belirtiliyor.

iPhone 13’ün kamera çıkıntısının genel boyutunu büyütmekten kaçınmak iPhone 12 kılıfları ve aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluğu sağlıyor.

iPhone 13'ün ön yüzüne gelince, en son sızıntılar ve raporlar, Apple'ın daha küçük bir genişliğe sahip ancak mevcut yüksekliği koruyacak daha küçük bir çentik planladığını gösteriyor.

Bu sonbaharda standart iPhone 13'e katılan iPhone 13 Pro, aşağıdaki konseptte görselleştiriliyor ve 2021'in en iyi telefonlarından biri olacak. Bu model muhtemelen iPhone 12 Pro'dan çok farklı olmayacak, dolayısıyla güçlü benzerlikler var.

En büyük görsel fark, iPhone 13 gibi Apple'ın selfie kamera ve Face ID sistemini içeren daha kompakt bir çentik sunmasıdır.

Face ID'den bahsetmişken, güvenlik sisteminin bu yıl yalnız kalmayacağına inanılıyor. iPhone 13’ün 6,1 inç Süper Retina XDR ekranının altında Touch ID olacak.

Görsel farklılıklara geri dönersek, arka kamera ve sensörlerin daha büyük olma ihtimali var.