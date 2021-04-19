Samsung size bildirim ışığı olmayan telefonda Edge lightning ile bildirim aydınlatması elde etmenizi sağlıyor. Ne zaman görüneceğini, hangi uygulamalarda kullanılacağını ve ne tür aydınlatma efektleri göreceğinizi seçebilirsiniz.

Bildirim Işığı Olmayan Samsung'da Edge Lighting Kullanımı

Edge Lightning açık değilse nasıl açacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Ayarlar uygulamasını başlatın. "Ekran"a ve ardından "Edge ekranı"na dokunun. Düğmeyi sağa kaydırarak edge lightning'i açın.

Ekranın kenarındaki ince renk efektleriyle bildirim alacaksınız.

Edge Aydınlatması Nasıl Özelleştirilir?

Ayarlar uygulamasını başlatın. "Ekran"a ve ardından "Edge ekran"a dokunun. "Edge lightning"e ve ardından edge lightning sayfasında "Edge lightning'i göster"e dokunun. Edge lightning'i göster sayfasında, Edge aydınlatmasının yalnızca ekran açıkken mi, kapalıyken mi yoksa her zaman mı oluşmasını istediğinizi seçin. Kenar aydınlatmasını kullanmamayı seçtiğinizde bildirimler normal şekilde görünecektir.

Edge lightning özelleştirme sayfası aydınlatma efektlerinin çalışma şeklini özelleştirmeniz için size bir dizi araç sunar. Edge aydınlatma stili sayfasının tamamı siyahtır ve altta aydınlatma efektlerini yapılandırmak için birkaç kontrol bulunur.

Efekt düğmesi, bir "dalga" efekti, yumuşak bir parıltı, çok renkli bir girdap ve diğerleri dahil olmak üzere ışığın nasıl göründüğüne dair size yarım düzine seçenek sunar. Efekti görmek için her birine dokunun. Seçtiğiniz son stil, değişikliklerinizi kaydettiğinizde etkili olan stildir.

Renk, efektin rengini seçmenizi sağlar. Önceden ayarlanmış bir dizi renk vardır veya "Özel renk" i seçerseniz, her uygulama için benzersiz bir renk ayarlayabilirsiniz, böylece yalnızca renge bakarak ne tür bir bildirim aldığınızı bilirsiniz.

Şeffaflık, ne kadar parlak olduğu da dahil olmak üzere efektin yoğunluğunu etkiler.

Genişlik, adından da anlaşılacağı gibi aydınlatma efektinin kalınlığını belirler.

Süre, her bir bildirimin ne kadar süreceğini kontrol etmenizi sağlar.

Değişiklik yapmayı bitirdiğinizde, ışık efektlerinizi kaydetmek için "Bitti" ye dokunun.