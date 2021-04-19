Galaxy A31, Ocak 2021'de Samsung'un dünya çapında en çok satan ikinci akıllı telefonuydu. Telefon Mart 2020'de Android 10 (One UI 2.1) ile yerleşik şekilde piyasaya sürüldü ve şimdi Android 11'e güncelleniyor gibi görünüyor. Yeni güncelleme Samsung'un en son güvenlik yamasını da içeriyor.

Samsung Galaxy A31 Android 11 Güncellemesi

Samsung, Güney Kore'de Galaxy A31 (SM-A315N) için Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sunmaya başladı. A315NKSU1CUD3 donanım yazılımı sürümüne sahip olan en son güncelleme Nisan 2021 güvenlik yamasını içerir ve 2.036.12MB indirme boyutuna sahiptir.

Yeni güncelleme, yenilenmiş kullanıcı arayüzü ve simge tasarımları, bir defalık izinler, uygulama izinlerini otomatik sıfırlama, sohbet balonları, bildirim alanındaki konuşmalar bölümü, bildirimler alanında özel medya oynatıcı widget'ı, geliştirilmiş stok uygulamaları, akıllı ev kontrollerine daha kolay erişim ve cihaz paylaşımı sırasında GPS konum verilerini görüntülerden kaldırma yeteneği.

Güncelleme ayrıca daha fazla kilit ekranı widget'ı, geliştirilmiş Dinamik Kilit Ekranı seçenekleri, AoD tasarımları, sesli aramalar için video arka planları ve geliştirilmiş Dijital Denge ve ebeveyn kontrolleri içerir.

İlerleyen haftalarda Ayarlar »Yazılım güncelleme seçeneğine gidip İndir ve yükle seçeneğine dokunarak güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Samsung'un Galaxy A31'e yönelik Android 11 güncellemesini kısa sürede dünya genelinde daha fazla pazarda sunmasını bekliyoruz.