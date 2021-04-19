Samsung'un orta sınıf akıllı telefonlarının en iyi yanı yüksek pil kapasiteleridir. Çoğu Galaxy A ve Galaxy M serisi telefon, 4,500 mAh veya daha büyük pillerle çalışır. Galaxy F62 ve Galaxy M51'e güç sağlayan piller, yoğun kullanımda bile iki güne kadar dayanan 7.000 mAh ile gelir. Şimdi, şirket büyük bir bataryaya sahip başka bir orta sınıf akıllı telefon olan Galaxy M32 üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy M32 6.000 mAh Bataryayla Geliyor

Samsung'un yeni bataryası, bir güvenlik sertifikası şirketi olan DEKRA tarafından onaylandı. Pilin model numarasına (EB-BM325ABN) bakılırsa, Galaxy M32'ye güç sağlayabilir. 5.830mAh nominal kapasiteye sahiptir, bu da Samsung'un pili 6.000mAh olarak gösterebileceği anlamına gelir. Galaxy M32, büyük olasılıkla bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy A32'yi temel alacak.

Galaxy M32 Teknik Özellikleri Galaxy A32 ile Benzer Olabilir

Galaxy M32 eğer Galaxy A32 gibi bir şey olacaksa 90 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç Süper AMOLED ekrana sahip olabilir. Büyük olasılıkla yerleşik Android 11 (One UI 3 ile) ile gelecek ve MediaTek Helio G80 işlemci tarafından desteklenecek. Telefonun arka tarafında 20MP selfie ve 64MP + 8MP + 5MP + 5MP dörtlü kamerası olabilir. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi olan bir 4G telefon olabilir.

Samsung, Galaxy A serisi bir cihazın Galaxy M versiyonunu piyasaya sürdüğünde stilini biraz değiştiriyor ve daha yüksek kapasiteli bir pil kullanıyor. Bu nedenle Galaxy M32, Galaxy A32’nin 5.000 mAh piliyle karşılaştırıldığında 6.000 mAh pil barındırıyor gibi görünüyor.