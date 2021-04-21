Apple Card, şirketin finansal hizmetler pazarına ilk girişidir ve iki yıl önce ortaya çıktı. Temelde bir kredi kartıdır. Bugün özel etkinliğinde Apple, Apple Card'ın Aile Paylaşımı grubuna dahil edildiğini duyurdu.

Apple Card Family ile Aile Paylaşımı Grubu'na Ortak Kredi Kartı

ABD'de olanlar Mayıs ayından itibaren Apple Kart'ını Apple Aile Paylaşımı grubundaki kişilerle (en fazla beş kişiyle) paylaşabilecek. 13 yaşında veya daha büyük olmaları yeterli. 18 yaşında veya daha büyükler Apple Kart'ın ortak sahibi olmaya davet edilebiliyor. Bu işlemde herkesin kredi geçmişi ortak olur ve birleşik bir kredi limiti sunulur.

Apple ortak kart sahibi olmanın insanların "ödeme yapma sorumluluğunu paylaşmalarını" sağladığını söylüyor ve artık her şeyin paylaşılması gerektiği bir çağda olunduğunu belirtiyor. Gelecekte bununla ilgili ne tür hikayeler ortaya çıkacak sabırsızlıkla bekliyoruz.

Mevcut Apple Card müşterileri daha yüksek bir ortak kredi limiti esnekliğinden yararlanmak istiyorlarsa hesaplarını birleştirebiliyor. Ayrıca ailedeki "katılımcılar" için harcama limitleri belirlenebiliyor ve ayrıca akıllı ve güvenli finansal alışkanlıklar kazandırmaya yardımcı olacak bazı ayarlamalar sunuluyor. Bu katılımcılar muhtemelen çocuklar olacak.