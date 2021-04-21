Apple'ın bilgisayarlar için şirket içi M1 yonga seti artık MacBook'lar ve Mac mini ile sınırlı değil. Bugün şirket, M1 ile gelen yeni iMac'leri ortaya çıkardı. Bu çok renkli bir bilgisayar olmuş: Yedi farklı renkte sunuluyor; yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş. Apple'ın ARM tabanlı yongası, seçtiğiniz konfigürasyona bağlı olarak sekiz CPU çekirdeği ve 7 veya 8 GPU çekirdeği ile birlikte gelir, ancak başka birçok yükseltme de vardır.

Apple'dan Yeni Renkli iMac'ler: M1 Çip ve 1300$ Fiyat

Örneğin, web kamerası 1080p'dir, iki çift woofer, Dolby Atmos ile uzamsal ses ve üç mikrofonlu "stüdyo kalitesinde" altı hoparlör var. Mikrofonlar, sistemin geri kalanından gelen paraziti azaltmak için özel olarak konumlandırılmış ve aynı zamanda yönlü hüzmeleme özelliğine de sahipler.

Bu bilgisayar yalnızca 11,5 mm kalınlığındadır ve 11,3 milyon piksel, 500 nit maksimum parlaklık, P3 1B renk desteği ve çevrenize göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamak için True Tone teknolojisi ile 23,5 inç 4,5K Retina Ekran ekran sunar. "Endüstri lideri" yansıma önleyici kaplama ile gelir.

M1 yonga seti, eski 21,5 inç iMac'teki en güçlü grafik kartına göre %85'e kadar daha hızlı CPU performansı ve %50'ye kadar daha iyi GPU performansı sağlar. Bazı uygulamalarda, GPU önceki küçük iMac'den iki kat daha hızlıdır ve ayrıca 3 kat daha hızlı makine öğrenimi elde edersiniz.

Her yeni iMac'te iki Thunderbolt bağlantı noktası ve Wi-Fi 6 bulunur. Daha pahalı sürümde iki ek USB-C bağlantı noktası ve ayrıca güç adaptörüne garip şekilde yerleştirilmiş 1 Gbps Ethernet bağlantı noktası vardır. Bu adaptörden bilgisayara giden kablo manyetik olarak bağlanır.

Yeni iMac'iniz için aynı renkte olan ve Touch ID'ye sahip bir Magic Keyboard alabilirsiniz. Klavye, doğrudan M1'deki Secure Enclave ile iletişim kurarak parmak izi verileriniz için uçtan uca şifreli bir kanal oluşturan özel bir güvenlik yongasına sahiptir.

Yedi renk tonunun hepsinde sahip olabileceğiniz 1,499 dolarlık bir üst satış sürümü var. Bu, 8 çekirdekli bir CPU'ya ve 8 çekirdekli GPU'ya sahip ve Touch ID'li renk uyumlu yeni Magic Keyboard ve bir Magic Mouse ile birlikte gelir. Her iki yinelemede de 8GB RAM ve 256GB SSD var. Daha ucuz sürümü 512 GB veya 1 TB depolamaya yükseltebilirsiniz, daha pahalı olan ise isteğe bağlı 16 GB RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanı sunar.

M1'li yeni iMac, 30 Nisan'da ön sipariş için hazır olacak ve Mayıs ayının ikinci yarısında müşterilere ulaşmaya başlayacak.