Yeni iPad Pro'nun M1'e sahip olacağını biliyorduk. A12Z ile karşılaştırıldığında, CPU performansı %50 arttı ve GPU %40 daha hızlı. Bu tableti 16 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanıyla yapılandırabilirsiniz (depolama da önceki nesle göre iki kat daha hızlı).

iPad Pro'lar: M1 Çip, 5G, Thunderbolt ve 12.9 inç Modelde mini-LED Ekran

Ve bu tabletleri daha da bilgisayar benzeri hale getirmek için bir Thunderbolt bağlantı noktası var. 40 Gbps'lik en yüksek aktarım hızına sahiptir ve süper hızlı harici depolamanın yanı sıra 6K çözünürlüğe kadar harici monitör bağlamanıza olanak tanır. Ve bir şekilde 10 gigabit Ethernet'iniz varsa bunu da destekler.

Harici bir ekran bağlayabilseniz de, gözlerinizi iPad'in kendi ekranından ayırmakta güçlük çekebilirsiniz – söylentiler doğruydu, Apple iPad Pro 12.9 inç modeli mini LED panel ile geldi (11 inç model hala normal LCD kullanıyor) .

Pro Display XDR masaüstü monitörüne benzer şekilde buna Liquid Retina XDR ekran diyor. 1.600 nit ile zirveye ulaşan ve 1.000 nit tam ekran parlaklığına ulaşır yani süper parlaktır. Ve tüm yüksek kaliteli görüntüleme formatlarını (HDR10, Dolby Vision, HLG) destekler.

Mini-LED'in kalbi, 2.500 yerel karartmalı 10.000 küçük LED'den oluşan yeni arka ışıktır (karşılaştırma için, önceki iPad Pro 12.9'da yalnızca 72 LED vardı).

Hem 11 inç hem de 12.9 inç ProMotion yani adaptif 120Hz yenileme hızına sahip. 11 inç panel eski tip Liquid Retina'dır, ancak sadece 600 nit en yüksek parlaklık sunar. Yine de True Tone'u destekliyor ve DCI-P3 renk gamını kullanıyor.

Performans açısından bazı masaüstü bilgisayarlara rakip olsalar da, iPad Pro'lar hala birer mobil cihazdır. Neyse ki 5G bağlantısına sahipler ve ABD gibi ülkelerde ideal koşullar altında 4 Gbps'ye ulaşabilen mmWave desteği de var. 5G ürünlerde bir eSIM bulunur.

Yeni iPad Pro'lar 12 MP sensör ve ultra geniş açılı lense sahip güncellenmiş bir TrueDepth kameraya sahip. 122º'lik görüş alanı ile Orta Sahne (Center Stage) olarak adlandırılan bir özellik gelir ve video görüşmesindeyken, tablet sizi çerçevenin merkezinde tutmak için yakınlaştırabilir ve kaydırabilir. Ve yanınızda başka biri oturursa, ikinizin de çerçevede olması için uzaklaşır.

Arkadaki çift kamera da geliştirmelere sahip. Hala 12MP ana ve 10MP ultra geniş modüllere ve ayrıca bir LiDAR tarayıcıya sahip. İyileştirmelerin çoğu aslında M1 yonga setinde bulunan daha hızlı ISP ve NPU'dan geliyor. Smart HDR 3 vardır ve düşük ışıkta LiDAR otomatik netlemeye yardımcı olur. Tablet aynı zamanda arka planda etkileyici sanal ortamlar oluşturur.

Bu Cuma iPad Pro 11 inç ve 12.9 inç ön siparişte olacak ve ilk birimler Cuma günü satışa sunulacak. Yine de fiyatlandırma için hazır olsanız iyi olur.

Yeni Apple iPad Pro 12.9 1.100 $'dan başlıyor, 5G bağlantısı bunun üzerine 200 $ ekler. Daha küçük 11 inç model 800 dolardan başlıyor. Bu fiyatlara Lenovo X1 gibi katlanabilir ekranlı dokunmatik dizüstüler almak daha mantıklı olabilir. RAM kapasitesinin depolama seçimine bağlı olduğunu unutmayın. Aşağıda, fiyatlandırmanın daha ayrıntılı bir dökümü bulunmaktadır: