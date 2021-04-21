Apple dün erken saatlerde oldukça aksiyon dolu bir etkinliğe sahip oldu, mor iPhone'lar, yeni bir Podcast ve ayrıca M1 çipli yeni bir iMac, M1 çipli yeni iPad Pro tabletlerin yanı sıra AirTag aksesuarı ve yeni bir Apple TV tanıtıldı.

Yeni iPad Pro, iMac ve AirTag İçin Reklam Videoları

Şirket şimdi duyurduğu yeni ürünler ve özellikler için birkaç promosyon videosu yayınladı. Şimdi Mac'lerde de görülen M1 çipi ile desteklenen yeni iPad Pro ailesiyle başlayalım.

M1 çipinin Apple'ın önde gelen tablet serisine eklenmesi, Mission: Impossible film serisinin gösterildiği başka bir özel videoya neden olmuş. İşte Apple'ın videosu:

Henüz M1'in tadına yeterince varmadıysanız Apple'ın yeni tanıtılan (ve çok renkli) iMac hakkındaki videosuna atlayalım, bu da aynı çipten güç alıyor:

Son olarak, AirTag aksesuarı var ve kaybettiğiniz şeyleri kolayca bulmanızı sağlayan bir ürün. Şirketin tanıtım tanıtım videosuna bir göz atalım: