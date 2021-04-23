Apple’ın Bahar etkinliğinde diğerleri kadar dikkat çekmeyen duyurulardan biri yeni Apple TV 4K'daki yeni Apple TV ekran kalibrasyon özelliğiydi. iPhone'unuzun Gerçek Derinlik sensörleri ile bağlı TV'nizin renk profilini değiştirebilmeniz artık mümkün ve herhangi bir yanlışlık tespit edilirse bağlı Apple TV doğru renk profilini alıyor. Ekran kalibrasyonu özelliği 2015 Apple TV HD'den gelerek eski Apple TV'lerle de uyumlu olacak.

Apple TV'ye iPhone'dan Renk Kalibresi Yapmak

Kalibrasyonun çalışması için en son tvOS 14.5'e (gelecek hafta çıkacak) ve iOS 14.5 çalıştıran Face ID'ye sahip uyumlu bir iPhone'a ihtiyacınız olacak. Adımlar aşağıda.

Yenilikçi bir renk dengesi süreci sayesinde Apple TV, bir televizyonun görüntü kalitesini iyileştirmek için iPhone ve gelişmiş sensörleriyle birlikte çalışır. Apple TV, renk dengesini dünya çapındaki görüntü yönetmenleri tarafından kullanılan endüstri standardı teknik özelliklerle karşılaştırmak için iPhone'daki ışık sensörünü kullanır. Apple TV, bu verileri kullanarak video çıkışını çok daha doğru renkler ve iyileştirilmiş kontrast sağlayacak şekilde otomatik olarak uyarlar.

Adımlar

Bağlı TV'nizi kalibre etmek için iPhone'unuzun kilidini açıp ardından Apple TV'nizdeki ayarlar menüsüne girerek başlayın. Daha sonra Video ve Ses menüsüne gitmeniz ve Renk Dengesi'ni seçmeniz gerekir. Bundan sonra, Apple TV'niz size iPhone'unuzu nasıl konumlandıracağınıza dair bir dizi talimat verecek.

İşlem tamamlandıktan sonra, bağlı Apple TV, okumalara göre en uygun renk profilini seçecek ve bunu TV'deki diğer içeriklere değil Apple TV'den gelen tüm içeriğe uygulayacak.

Bazı insanlara göre işlem Dolby Vision olan TV'lerde işe yaramasa da renkler hala kalibrasyondan sonra daha sıcak ve daha doğal görünüyor.