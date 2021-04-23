Xiaomi, Aralık ayında Çin'deki bir etkinlikte Android arayüzünün en yeni yinelemesi olan MIUI 12.5'i duyurdu ve o zamandan beri küresel pazarlara genişletme planlarını da paylaştı. Güncelleme Çin'de bu ayın başından beri Mi 11 cihazlarına zaten yayılıyordu ve bugün resmi MIUI Weibo hesabı bazı iyi haberler verdi.

Hangi Telefonlar MIUI 12.5 Alacak?

Mi 11'in yanı sıra, MIUI 12.5 güncellemesi şimdi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10 ve Mi 9 SE'ye de sunuluyor. Tüm bu modeller için, Çin'deki kullanıcılar güncellemeyi Ayarlar üzerinden manuel olarak kontrol ettikten veya cihazlarına OTA ile ulaşmasını bekledikten sonra alacak.

Bu güncelleme için resmi tarih 30 Nisan'dı ancak Xiaomi'nin geliştiricileri her şeyi bu son tarihten önce tamamlayıp güncellemeyi beklenenden daha önce gönderebilmiş görünüyor.

Çin dışında olanlar için yeni yazılımı alacak ilk global modeller Mi 11, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro olacak. Bunların tümü bu ay veya Mayıs ayında MIUI 12.5'e geçmiş olacak. Ardından, Haziran ayından itibaren diğer modeller küresel partiye katılacak.