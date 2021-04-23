Apple, 7 Haziran'da yıllık geliştirici konferansını düzenliyor ve şirketin mobil işletim sistemlerinin bir sonraki sürümlerinin açıklamasının beklendiği yer burası. iOS 15 ve iPadOS 15 karşımızda olacak. Yapılan değişiklikler her zaman geliştiricilere yaz başında sunulur.

iOS 15 ile Bildirimler Yenileniyor, iPadOS 15 ile Ana Ekran Değişiyor

iOS 15 ile Apple'ın, mevcut durumunuza bağlı olarak farklı bildirim tercihleri ​​belirlemenize ve söz konusu durumu kilit ekranından veya kontrol merkezinden kolayca görüntülemenize olanak tanıyan yeni bir özelliği piyasaya sürecek. Bildirim durumunuzu hızlı bir şekilde değiştirmek için Siri'yi kullanabileceksiniz. "Sürüş", "çalışma", "uyuma" veya sizin seçtiğiniz özel bir kategoriyi kullanabileceksiniz.

Her durum için, örneğin telefonunuzun ses çıkarıp çıkarmayacağını, bu tür şeyleri seçerek, cihazınızın size nasıl bildirim sunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, mevcut durumunuza bağlı olarak mesajlara otomatik yanıt verme seçeneği de olacak. Yalnızca sürüş sırasında çalışan otomatik yanıt özelliği üzerine iyileştirme olacak.

iMessage'a gelecekte bir noktada bir sosyal ağ gibi olmasını sağlamak ve WhatsApp ile daha iyi rekabet etmesini sağlamak için gelen bazı yükseltmeler de var, ancak bunlar detaylandırılmamış.

iPadOS 15'e gelince, geçen yıl iOS 14'e eklenen ve şimdi nihayet tabletlere sıçrayan ana ekran widget'larını destekleyecek. iPhone'larda olduğu gibi, ana ekranda herhangi bir yere widget yerleştirebileceksiniz ve hatta tüm uygulama ızgarasını yalnızca widget'larla değiştirebileceksiniz.

Son olarak, hem iOS 15 hem de iPadOS 15, hangi uygulamaların sizinle ilgili verileri sessizce topladığını gösteren yeni bir menü dahil olmak üzere yeni gizlilik korumalarına sahip olacak.