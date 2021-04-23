Dünyanın her yerinden kullanıcılar, tasarımcılar ve tasarım öğrencileri Realme 8 5G akıllı telefonuna arka plan hazırlamak için rekabet edebilecek. En iyi duvar kağıtlarını oluşturanlara 10.000 $'a kadar nakit ödül verilecek ve Realme ofislerinde staj alabilecekler.

Realme'den 10.000$'lık Arka Plan Tasarım Yarışması

Küresel yarışma şimdi açıldı ve buraya dokunarak görüntüleyebilirsiniz. 12 Haziran 2021'de sona eriyor ve dünyanın her yerinden Realme kullanıcıları en iyi tasarım için oylarını kullanabilirler. En iyi 200 seçenek daha sonra, Realme’nin Ürün Tasarım Direktörü Naoto Fukusawa, Koreli grafik tasarımcı Grafflex, Realme CEO’su Madhav Sheth ve diğerleri dahil olmak üzere tasarımcılardan ve Realme yöneticilerinden oluşan bir panel tarafından incelenecek.

Jüri bunları Realme’nin “Sıçrama cesareti” sloganına dair ana tema etrafındaki yaratıcılık ve hikaye anlatımına ne kadar dayandığını inceleyecek. 12 Temmuz 2021'de 53 kazanan duyurulacak.

Realme ikinci kez böyle bir yarışma yapıyor. İlki, Çin, Hindistan, Endonezya, Tayland ve İspanya'dan 5.500'den fazla katılımcı tarafından 7.500'den fazla duvar kağıdı tasarımını ortaya çıkarmıştı. Oylama süreci, 138.000'den fazla Realme kullanıcısının oylarını verdiği bir zamanda geçti.

Realme CMO'su Chase Xu, Realme'nin "trendi belirleyen tasarımlara güçlü şekilde odaklanan genç bir marka" olduğunu ve yarışmanın insanları "görsel çevrelerini keşfetmeye ve sanatsal potansiyellerini açığa çıkarmaya" teşvik ettiğini söyledi.