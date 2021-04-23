Ağustos ayında bir Witcher mobil oyununun ortaya çıktığını pek kimse hatırlamaz ancak sizi gelişmelerden haberdar etmek için buradayız. The Witcher: Monster Slayer, sonunda hem Android hem de iOS platformlarında yerini alacak olan konum tabanlı bir AR (artırılmış gerçeklik) mobil oyunudur.

The Witcher Oyunu Android'de Erken Erişimde

Şimdilik, geliştirici Spokko, Android kullanıcılarının The Witcher oyunu için erken erişime ön kayıt yaptırabileceklerini duyurdu. Betaya katılanlar, Nisan sonunda rastgele şekilde seçilecek.

Kaydolmak için, oyunun web sitesinde Google Play hesabı e-postanız, telefon markanız ve telefon modeliniz dahil olmak üzere bazı bilgileri girmeniz gerekecek. Şanslı olanlar, erken erişim yayınlandığında ava katılabilecekleri konusunda bilgilendirilecek.

The Witcher: Monster Slayer, Pokemon GO gibi oynanıyor, ancak yaratıkları yakalamaya çalışmak yerine, oyuncular canavarları öldürmek zorunda. Buna yardımcı olmak için, tuzak hazırlama ve bomba yapma seçeneği dahil olmak üzere PC / konsol oyununda bulunan ilginç mekanikler var.

Ana amaç canavarları avlamak olsa da, oyuncular yenilmiş düşmanlarından kupa toplayabilecek. Daha da önemlisi, The Witcher: Monster Slater, The Witcher serisinden esinlenen hikaye odaklı görevlere sahip olacak gibi görünüyor. Beta testi iyi giderse, oyun yıl sonuna kadar çıkmış olabilir, bu yüzden bu konuda daha fazlası için bizi takibe devam edin.