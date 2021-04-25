Hemen hemen her Android sürümünde olduğu gibi bildirimlerde şimdi bazı değişiklikler var. Tam teşekküllü bir işlevsellik değişimi olmasa da küçük bir iyileştirme gibi görünüyor: En son Android 12 DP3 güncellemesinde durum bu.

Android 12 ile Kompakt Bildirim Penceresi

Bildirim kartlarının yeniden tasarımı bildirim sayısını yeniden düzenlediği için aslında etkisi büyük değil. Örneğin, Android 11'de, belirli bir uygulamadan birden fazla bildiriminiz varsa, yığılmış kartların sağ alt köşesinde bildirim sayısını içeren bir rozet görünecektir. Android 12 ise sayacı sağ üst köşedeki genişletme okunun hemen yanına getiriyor. Rozet, uygulamanın simge rengine karşılık gelen bir şekilde vurgulanır.

Bu değişiklik yalnızca görünürlüğü iyileştirmekle kalmaz aynı zamanda kartta metin önizlemesi için biraz alan tasarrufu sağlar. Ancak genellikle geliştirici önizlemelerinde olduğu gibi, her şey değişebilir, bu nedenle mevcut tasarım, birkaç ay içinde Android 12'nin resmi sürümüyle aynı olmayabilir.