Xiaomi, Aralık ayında Çin'deki bir etkinlikte Android arayüzünün en yeni güncellemesi olan MIUI 12.5'i duyurdu ve o zamandan beri onu küresel pazarlara genişletme planlarını paylaştı.

Daha Fazla Telefon MIUI 12.5 Alıyor

Çin'deki güncelleme bu ayın başından beri Mi 11 ünitelerine halihazırda gönderiliyor ve bugün resmi MIUI Weibo hesabı bazı iyi haberler getirdi.

Mi 11'in yanı sıra, MIUI 12.5 güncellemesi şimdi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10 ve Mi 9 SE'ye de sunuluyor. Tüm bu modeller için, Çin'deki kullanıcılar güncellemeyi Ayarlar üzerinden manuel olarak kontrol ettikten veya kablosuz güncellemenin cihazlarına ulaşması için biraz bekledikten sonra alıyor.

Bu sunum için resmi tarih 30 Nisan'dı, ancak Xiaomi'nin geliştiricileri her şeyi bu son tarihten önce tamamlayıp güncellemeyi beklenenden önce göndermiş görünüyor.

Türkiye'de olanlar ve MIUI 12.5'in gelmesini bekleyenlere belirtelim, Xiaomi'nin geçmişte bu konuda söylediklerini tekrarlayacağız: Yeni yazılımı alacak ilk global modeller Mi 11, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro olacak. Bunların tümü bu ay veya Mayıs ayında MIUI 12.5'te olacak. Ardından, Haziran ayından itibaren diğer modeller küresel partiye katılacak.