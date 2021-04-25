Rusya'daki kullanıcılara göre Samsung, ilk olarak 2019'un sonlarında Android 10 ile piyasaya sürülen Galaxy A01 akıllı telefonu için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Samsung Galaxy A01 Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi

Donanım yazılımı sürümü A015FXXU4BUD8'dir ve ayrıca Nisan ayının güvenlik yamasını da içerir. Değişikliklere dair bir kayıt belgesi olmasa da, neyin yeni olduğunu varsaymak zor değil.

Önemli Android 11 ve One UI 3.0 değişiklikleri ve özellikleri elinizin altında olacak – One UI'nin yeni UI tasarımı ile birlikte tek seferlik izinler, sohbet balonları, bildirim alanında konuşma gruplaması, entegre medya kontrolleri gibi Android 11'e özgü özellikler bildirim penceresi ve çeşitli diğer güvenlik ve performans iyileştirmeleri mevcut.

Şu an itibariyle, yalnızca Rusya pazarı için bilgi sahibiyiz, ancak yeni güncellemenin küresel pazarın geri kalanına ulaşması çok uzun sürmeyecek.