Xiaomi Telefon Almamak İçin Nedenler

Xiaomi’nin alt markası Redmi, rakiplerinden her zaman daha fazla fiyat / performans oranı sağlar ve Redmi Note serisi genellikle en çok satılan akıllı telefonlardan olur. Her şeye rağmen Xiaomi'yi sizin için uygun kılmayabilecek birçok yönü vardır.

Yavaş Kullanıcı Arayüzü ve Reklamlar

Xiaomi, Android'in üstünde kendi kullanıcı arayüzüyle birlikte geliyor. MIUI olarak bilinir ve birden fazla özelleştirme seçeneği sunar. Ancak son derece hantaldır. Kullanıcı arayüzü tamamen iOS'ten esinlenilmiştir. MIUI ucuz bir iOS kopyası gibi hissettirir. Dahası MIUI, stok Android kadar kararlı değildir, hatalar, kesintiler ve takılmalar görülür.

Xiaomi telefonlarındaki en sıkıcı şeylerden biri reklamlardır! Evet, doğru duydunuz, bir ürün için para ödüyorsunuz ve hala reklam izliyorsunuz! Reklamları kapatmak için seçenekler var ancak Temalar uygulaması gibi alanlarda hala uzun reklamlar izleyeceksiniz.

Mahremiyet Endişeleri

Akıllı telefonumda değerli bilgiler var, tüm hesaplarım telefonumda diyorsanız Xiaomi size göre değil. Eminiz telefonunuzda başka kimsenin görmesini istemediğiniz bilgiler de vardır. Bir Xiaomi cihaz satın alıyorsanız mahremiyeti unutun. Bir süre önce Forbes Xiaomi'nin cihazlarındaki birden fazla uygulamadan gelen verilerinizi Çin'e gönderdiğini bildirmiştir. Xiaomi suçlamaları reddetmesine rağmen Forbes, Xiaomi'nin cevabından memnun kalmadı. Özetle, önceden yüklenmiş Xiaomi uygulamalarını kullanmayın ve mümkünse kaldırın.

Şimdiye Kadarki En Kötü Selfie Kamerası

Xiaomi veya Redmi telefonda özçekimler mi? Unutun gitsin. Birçok Xiaomi ve Redmi telefonunu test ettik ve çoğu durumda selfie kalitesi hayal kırıklığıydı. Eğer özçekimi önemsiyorsanız size asla bir Xiaomi telefonu önermiyoruz.

Android Güncellemeleri

En son Android sürümünde olmak cihazın daha uzun süre kullanılabileceği konusunda kullanıcıya tatmin sağlar. Ancak bu bölümde Xiaomi biraz berbattır. Xiaomi'nin Android güncellemelerini vermesi çok zaman alıyorlar. Xiaomi cihazınıza bir güncellemeyi kendiniz yüklemek istiyorsanız ve ROM yükleme bilginiz yoksa kesinlikle çok sabırlı olmalısınız.