Yepyeni iPad Pro'yu satın almayı düşünüyorsanız onunla birlikte bazı aksesuarlara ihtiyacınız olacak. iPad için Apple Pencil ve Magic Keyboard bariz bir seçimdir. Yine de oldukça pahalıdırlar, bu yüzden hala iPad'iniz için bir ekran kalemi veya klavye almak istiyorsanız. Şu soruyu sormanız gerekecek:

Hangi iPad Aksesuarları Yeni iPad Pro (2021) ile Uyumlu?

Apple'ın aksesuarlarını kullanmaya karar verdiyseniz, yeni iPad Pro'nuzla uyumlu olup olmadıklarından emin olmanız gerekir. Apple’ın web sitesi henüz ilgili uyumluluk bilgileriyle güncellenmeyi bekliyor. Örneğin Apple.com'da bahsedilmese de tüm AirPods modelleri yeni iPad Pro (11 ve 12.9 inç) ile kusursuz şekilde çalışır. Bunu onaylamak için bir Apple Destek temsilcisiyle iletişime geçtik.

iPad aksesuarlarıyla tam uyumluluk aşağıdaki gibidir:

iPad Pro (2021) 11 inç şunları destekler:

Apple Pencil – Hayır

Apple Pencil 2 – Evet

Magic Keyboard – Evet

Smart Keyboard Folio – Evet

Smart Keyboard – Hayır

AirPods – Evet

AirPods Pro – Evet

AirPods Max – Evet

iPad Pro (2021) 12,9 inç şunları destekler: