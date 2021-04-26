Tapo’nun Renkli Akıllı Ampulü Türkiye’de

TP-Link’in uygun fiyatlı akıllı ev ürün ailesi Tapo’nun renkli akıllı ampulü L530E Türkiye’de satışa sunuluyor. Tak ve çalıştır özellikli, kolay kullanımlı, ekonomik akıllı ampul olan Tapo L530E’de 16 milyon ton renk seçeneği bulunuyor.

26 Nisan 2021 – TP-Link®, ağ çözümlerinin yanı sıra akıllı ev ürünlerinde de iddiasını sürdürüyor. Şirketin daha ekonomik akıllı ev serisi olan Tapo’nun yeni ve çok renkli akıllı ampulü bu hafta Türkiye’de satışa sunuluyor. Tapo L530E model adlı akıllı ampul, kullanıcılara 16 milyon tonda renk seçeneği sunuyor; evleri renklendiriyor.

Daha önce tek renkli akıllı ampul modeli satışa sunulan Tapo’nun yeni, renkli akıllı ampulü son derece kolay kurulup kullanılıyor. Kurulum için herhangi bir ek ürün (hub vb) gerektirmeyen L530E, ücretsiz Tapo uygulaması akıllı telefona yüklendikten sonra, ampul duya takıldığında otomatik olarak ağa bağlanıyor ve çalışmaya başlıyor. Renk seçenekleri, mod ayarları, zamanlama gibi pek çok özellik Tapo uygulamasından kolayca yapılıyor ve akıllı ampulün keyfi ve avantajları hemen yaşanmaya başlanıyor.

Her durum için farklı ışık ayarı

Tapo L530E akıllı ampul ile evdeki farklı durumlar, ortamlar için ışık, renk ve parlaklık ayarları oluşturmak mümkün. Ampul, 2500-6500K arasında renk sıcaklığı ve 16 milyon ton arasında da renk seçimi yapma olanağı sunuyor. Günlük rutinler ve özel etkinlikler için kolayca senaryolar tasarlanıp Tapo uygulamasında bunları kaydetmek ve ortama, duruma uygun senaryoyu seçerek istenen aydınlatmayı ayarlamak mümkün oluyor. Örneğin film izlerken daha kısık ve farklı renkte bir aydınlatma yapma, çocuk odası için değişik senaryolar belirleme, eğlence için değişen renkler ile çoşkuyu artırıcı bir ortam ışığı sağlamak Tapo L530E’nin sunduğu avantajlardan.

Tapo’nun yeni renkli akıllı ampulü, 60 watt’a eşdeğer ve 806 lümene kadar beyaz parlaklık üretiyor. LED ampul, yüzde 1 ile yüzde 100 arasında kısma aralığına sahip, parlaklık ayarı kolayca yapılabiliyor. Yapılan bir ayar kolayca kaydedilebiliyor. Örneğin film izlemek için en uygun ayar bulunduğunda bunu kaydedip daha sonraki film seanslarında bu kaydı seçmek mümkün oluyor; her seferinde ayar gerekmiyor.

Program ve zamanlayıcı ile hayatı yönetmek kolaylaşıyor

Tapo L530E akıllı ampul, kolayca programlanabiliyor. Işığı açıp kapatmak için programlar ve planlar oluşturup uygulanabiliyor. Ayrıca zamanlayıcı ile her gün belli saatte ışığın açılması ya da kapanması, kısılması sağlanabiliyor. Gün doğumu ve gün batımı modları, ışığı saat dilimlerine göre otomatik olarak etkinleştirebiliyor. Kullanıcılara son derece çeşitli ve kolay uygulanabilen seçenekler sunarak hayatı kolaylaştıran Tapo L530E’yi Amazon Alexa ve Google Asistan destekli olan ses ile yönetmek de mümkün.

Tapo uygulaması sayesinde akıllı telefon, evdeki aydınlatmanın uzaktan kumandası gibi kullanılabiliyor. Eve girmeden ışıkları yakmak, salonda otururken çocuk odasının ışığını kısmak birkaç dokunuşla mümkün. Ayrıca ‘Uzakta Modu’ ile tatildeyken evde birisi varmış gibi ışıkların rasgele aralıklarla açılıp kapanması da sağlanabiliyor. Böylece daha huzurlu tatiller yapılabiliyor.

Normal LED ampullerden daha az enerji kullanımı yapan (806 lm için 8.7 watt) enerji tasarruflu Tapo L530E, diğer Tapo ürünleriyle birlikte eşgüdümlü olarak çalışabiliyor. Tapo’nun sürekli gelişen ekosistemiyle, gerçekten akıllı bir ev oluşturmak mümkün oluyor.

Bu hafta Türkiye’de satışa sunulacak olan Tapo L530E renkli akıllı ampulün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 16 USD olarak açıklanıyor.