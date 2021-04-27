iOS 14.5 nihayet geldi ve iPhone ve iPad'e bir dizi küçük ama önemli değişiklik getirdi. Artık bir maske takmanız durumunda Apple Watch'unuzla iPhone'unuzun kilidini açabilir ve Uygulama İzleme Şeffaflığı sayesinde uygulamaların sizi izlemesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

Apple Music Şehir Listeleri (City Charts) Nedir? (iOS 14.5)

Bir sürü küçük yeni özellik de var ve Apple Music Şehir Listeleri bunlardan biri. Göründüğü kadar basit – dünyanın her yerinden 100'den fazla şehirde hangi müziğin popüler olduğunu günlük olarak güncellenen listelerle keşfetmenize olanak tanır.

Müzik ufkunu genişletmek isteyenler için harika olan dünya çapındaki başkentler ve büyük şehirler dahil edilmiştir. Spotify, müzik akışı platformları dışında çok benzer bir özellik sunar, şarkılar şehre göre değil ülke kategorilerinde toplanır. Apple'ın yaklaşımı oldukça spesifik ve ancak seçenekleri sevdik.

Apple Music, yeni özelliği tanıtmak için mini bir Twitter promosyonu düzenliyor. Şirket ayrıca iOS 14.5 ile aboneler için Apple Music deneyiminin diğer yönlerini de geliştirdi. Bazı menüler farklı görünür ve artık şarkı sözlerini doğrudan Apple Music uygulaması aracılığıyla sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Üstelik Siri, müzik çalmasını istediğinizde artık Spotify, Amazon Music vb. üçüncü taraf müzik akışı uygulamalarını kullanabilir. Hatta Siri artık bir 'kadın' olmak zorunda bile değil.

Ses asistanında her zamankinden daha fazla erkek sesi var (kadınlara ek olarak). Bazıları varsayılandan çok daha doğal, bu yüzden denemenizi öneririz. Bunları Siri ayarlarınıza gidip Siri Sesi'ni seçerek indirebilirsiniz.