Apple Watch Series 6, kan oksijen izleme uygulamasıyla donatılmıştır. Kanınızın oksijen seviyesini ölçmek için Apple Watch'unuzu kullanabileceğiniz anlamına gelir. Apple, Apple Watch'taki Kan Oksijen izlemenin yalnızca fitness ve sağlık amaçlı olduğunu ve tıbbi kullanım için tasarlanmadığını söylüyor.

Apple Watch ile Kan Oksijen Ölçme

Apple Watch'u kandaki oksijen seviyelerini kontrol etmek için nasıl kullanacağınızı söylemeden önce, kandaki oksijen seviyesinin gerçekte ne olduğunu anlayalım.

Kan oksijen seviyesi nedir?

Kan oksijen seviyesi, kanımızın ciğerlerimizden vücudun geri kalanına taşıdığı oksijen miktarını bize söyleyen bir yüzdedir. Normal bir kan oksijen seviyesi %95 – %100 civarındayken, normal bir hayat yaşayan insanlar için %95'in altında olabilir. Uyurken de %95'in altına düşebilir.

Apple Watch, kan oksijen seviyenizi ölçmek için gelişmiş Kan oksijen sensörünü ve optik kalp sensörünü kullanır. Okumayı aldıktan sonra Saat, kanın rengini hesaplamak için gelişmiş algoritmalar kullanır. Kırmızı kan daha fazla oksijen anlamına gelirken koyu kırmızı kan daha az oksijen anlamına gelir.

Adımlar

Aşağıdaki basit adımları izleyerek Apple Watch Series 6 veya sonraki modelinizdeki kan oksijen seviyelerini kontrol edebilirsiniz.

Adım 1: iPhone'unuzda Sağlık uygulamasını açın. Kan Oksijen istemini görmezseniz Gözat -> Solunum -> Kan Oksijen -> Kan Oksijen Ayarla'ya gidin.

Adım 2: Son olarak, kandaki oksijen seviyelerini ölçmeye başlamak için Apple Watch'unuzdaki Kan Oksijen uygulamasını açın.

Adım 3: Apple Watch'unuzun bileğinizde ve rahat bir konumda olduğundan emin olun. Ayrıca okuma işlemi sırasında sabit durduğunuzdan ve bileğinizin Apple Watch yukarı bakacak şekilde düz olduğundan emin olun.

Adım 4: Digital Crown düğmesine basın ve ardından ana ekrandan Blood Oxygen uygulamasını açın.

Adım 5: Ölçümü almaya başlamak için Başlat düğmesine dokunun. Kolunuzu 15 saniye sabit tutun.

Adım 6: 15 saniye geçtikten sonra Kan Oksijen ölçümünüz gösterilecektir.

Adım 7: Devam etmek için Bitti düğmesine dokunun.

Önceki Kan Oksijen seviyesi ölçümlerinizi kontrol edebilir ve verilerinizi günler, haftalar, aylar ve hatta yıllar şeklinde takip edebilirsiniz. Bu kayıtlı verilere iPhone'unuzda erişebilirsiniz. Sağlık uygulamasına gidin ve Gözat -> Solunum -> Kan Oksijen'i açın. Orada okumalarınızın geçmiş verilerini bulacaksınız.