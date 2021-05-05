Türk Uygur halkının ve diğer etnik grupların yapay zeka destekli sistemle tanımlanmasından bahseden bir Huawei patenti ortalıkta dolaşıyor. Patent video gözetim araştırma grubu IPVM tarafından ifşa edildi. Grup daha önce Huawei'in web sitesinde "Uygur alarmı" adı altında bir yapay zeka referansları ve ayrıca Alibaba'nın "hizmet olarak Uygur algılama" sunduğuna dair kanıtlar bulan aynı kuruluştur.

Huawei'den Uygur Türklerini Tespit Eden Yazılım

IPVM ayrıca kısa süre önce son birkaç yılda ülke genelinde Uygur tespitini ele alan 12 hükümet projesi buldu. Bunlar Müslüman azınlık gruba yönelik zulmün Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin çok ötesine yayıldığını gösteriyor.

Uydu görüntüleri, sızdırılmış belgeler ve “yeniden eğitim” kamplarında tutuklu bulunanların kişisel hesapları, ülkede süre gelen teknoloji destekli sistematik insan hakları ihlalini gösteriyor.

IVPM’nin en son raporu, en korkunç örneklerden birinin ne kadar yaygın olduğuna dair daha fazla kanıt ekliyor: "Etnik köken tespit" yazılımı.

Grup, Huawei'in, yüz tanıma firması Megvii'nin ve diğer bazı Çinli teknoloji firmalarının "Uygur ve etnik azınlık tespitini içeren çeşitli cihazlar ve sistemler için" patent başvurusunda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Huawei’in "hedef nesne" patenti

Huawei patentinde halkın etnik kökenine göre tanımlaması için yapay zeka tekniklerinin kullanılmasını açıklıyor ve bunu şöyle belirtiyor: "Irk (Han [Çin'in en büyük etnik grubu], Uygur)".

Patent ilk olarak Temmuz 2018'de Huawei ve Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından dosyalanmış.

Haberlerin yayılmasıyla Huawei, IVPM'ye cevap verdi ve Uygur tespitinin "asla [patent] başvurusunun bir parçası olmaması gerektiğini" ve firmanın bunu "değiştirmek için proaktif adımlar attığını" söyledi.

Alibaba, Baibu ve daha fazlası

IPVM ayrıca Megvii ve yapay zeka devi SenseTime tarafından Uygurları tanıyabilen sistemler için açılan patentlere de dikkat çekti. Megvii haberin ardından patenti "geri çekeceğini" söyledi.

SenseTime ise patentinin "üzücü" olduğunu ve firmanın bunu "bir sonraki uygun fırsatta" "güncelleyeceğini" söyledi.

IPVM ayrıca, Çinli teknoloji firmaları Alibaba ve Baibu tarafından dosyalanmış ve etnik kökene göre sınıflandırmadan bahseden patentleri de ortaya çıkardı, ancak her ikisi de özellikle Uygurlara atıfta bulunmadı. Yine de etnik köken odaklı olması yeterince tehlikelidir.

Alibaba ironik şekilde IVPM'ye "etnik ayrımcılık… politikalarımızı ve değerlerimizi ihlal ediyor," dedi ve Huawei ise aynı ironiyle "teknolojisinin herhangi bir etnik grubu profillemeye asla izin vermediğini "söyledi.

IPVM tarafından açığa çıkarılan diğer sistemlerin yanı sıra bu patentler, Çin'de etnik köken tespitine odaklanan yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesinin tek bir şirketin ötesine geçtiğini gösteriyor.