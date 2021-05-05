Genel olarak aynı kitaplıkları, benzer kaliteyi, benzer fiyatlandırmayı ve aynı temel işlevi sunarlar ancak aralarındaki farkı merak ediyor olabilirsiniz. Karşılaştırmanın kısa cevabı size en rahat geleni seçmektir: Apple kullanıyorsanız, iCloud alanı, Apple TV+, Apple Arcade ve Apple Music içeren bir Apple One paketini almamakta zorlanacaksınız. Google ve Android kullanıcıları için YouTube Music kolaylıktır.

Spotify, Apple Music, Tidal ve YouTube Music Karşılaştırması

Ancak daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız, daha da derinlemesine araştırma yapabilirsiniz.

Genel olarak:

Spotify, en geniş yelpazede cihazda kullanılabilirdir. Ayrıca, bir cihazdan diğerine oynatma aktarımı ve uzaktan oynatma kontrolü sunar, böylece dinleme deneyiminizi sorunsuz bir şekilde sürdürebilirsiniz.

Apple Music, hem algoritmalardan hem de insan küratörlüğünden yararlanan bazı ilginç çalma listeleri sunar. Ayrıca, "Hey, Siri, müzik çal" dedikten sonra çalacak tek hizmettir ve Apple HomePod ile en iyi şekilde çalışan hizmettir.

Tidal, bit hızı bağımlıları için yüksek kaliteli müzik sunar. 10 $'lık Premium aboneliğinizde bile, oldukça iyi 320 kbps AAC ses elde edersiniz.

YouTube Music , kimsenin henüz ne düşüneceğini bilmediği, mahalledeki tuhaf çocuktur. YouTube ile Google Play Müzik arasında garip bir karışımdır ancak kullanımı basit ve hızlıdır. Ayrıca sesi YouTube'da müzik dinlemekten iyidir.

Birincilik: Spotify

Spotify, en sevdiğimiz sanatçıları karıştırmak ve genellikle zevklerimize uyan yenilerini önermek konusunda oldukça iyidir. "Keşfet" işlevi de çok değerlidir.

Ancak Spotify'ın ses kalitesi biraz gariptir – hızlı bir Google araması, birçok kullanıcının Spotify'ın yerine diğer herhangi bir müzik hizmetinin ses kalitesini tercih ettiğini söyleyecektir. 320 kbps sunsa da Spotify kullanımı ücretsiz olan ve rakiplerin kullandığı AAC kodek varyasyonlarından daha kötü performans gösteren Ogg Vorbis codec bileşenini kullanıyor. Yani 256 kbps'de çalışan Apple Music veya YouTube Music belirli parçalarda Spotify'dan biraz daha iyi ses vermektedir.

Spotify ayrıca iyi bir yerleşik şarkı sözü özelliğinden yoksundur.

İkincilik: Apple Music

Apple, çalma listelerinin insanlar tarafından derlendiğini belirtir ve büyük vurgu yapar ve her zaman en iyi şarkıları dinleyeceğinizi söyler. Zaman zaman ortaya çıkan garip sürprizlerin yanı sıra, Apple Music'in keşif özelliğinin iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Apple Music'e geçmenin Apple ekosisteminiz için avantajı varsa rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Uygulama güzel görünüyor ve güzel bir senkronize şarkı sözü özelliğine sahip. Ancak dolaşmak biraz zordur. Örneğin bir şarkının ayrıntılarına bakmayı ve "sanatçıya" dokunmayı seçtiğinizde tuhaf bir gecikme olur. Yaklaşık yarım saniyelik bir gecikmedir ve uygulama sanatçı sayfasına ulaşana kadar birden çok sayfa arasında gezinmeye başlar. Bu bir iPhone 11 Pro ve iPad Pro'da (2020) oluyor.

Üçüncülük: YouTube Music

Uygulamaya girdikten sonra, bir Supermix çalma listesi, ardından favori sanatçılara dayalı 4 mix daha ve ardından bir "Yeni Çıkanlar" ve "Keşfet" ile karşılaşacaksınız. Ancak YouTube Müzik gariptir. Örneğin, Birkaç YouTube farklı videosu izlerseniz YouTube Music sayfanızda yeni garip şarkılar bulabilirsiniz. Hem iyi hem de kötüdür çünkü videoları rastgele izlemiş olabilirsiniz ve müzik deneyiminizle alakasız olabilir.

İyi haber şu ki, Play Müzik'teki çok iyi çalışan "keşfet" özelliği devam etmiş gibi görünüyor. Yukarıdaki sorunu çözmek için YouTube Music'e farklı bir hesapla kaydolabilirsiniz.

YouTube Müzik, dilediğiniz şarkıları ve çalma listelerini aramanıza ve dinlemenize izin veren ücretsiz bir hizmet sunar; ücretsiz Spotify aboneliğinin sunduğundan daha iyidir.

Dördüncülük: Tidal

Tidal oldukça sağlamdır ancak söylemeliyiz ki "keşif" yeteneklerinden kesinlikle hoşlanmıyoruz. Hatta daha kesin konuşmak gerekirse bir "keşfet" özelliğinin olmamasından.

Elbette Tidal, Sony kulaklık sahipleri için "kayıpsız" kalitede akış, Dolby Atmos surround ve 360 ​​Reality Audio içeren HiFi paketi sunuyor. Ancak bu özellikleri çok çekici bulmuyoruz – zira iyi bir kulağımız var ve 320 kbps AAC ile elde edilen sesin 256'ya kıyasla çok farklı olduğunu düşünmüyoruz. izi olduğunu iddia ettikleri bu "sıkıştırma eserlerini" hayatım boyunca duyamıyorum. 360 Reality Audio'ya gelince – parçaların 360 Reality uyumlu olması için yeniden mikslenmesi ve yeniden masterlanması gerekir, bu nedenle bu özelliği destekleyen çok sayıda şarkı olmadığını tahmin edebilirsiniz. Ve özelliğin etkisinden hoşlandığımızdan emin değiliz.