Asus, Zenfone 8 serisini 12 Mayıs'ta tanıtacak ve Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip'in lansmanının, teknik özelliklerinin ve renderlarının sızdırılmasından bir haftadan daha kısa bir süre önce, serinin daha net bir resmini elde ediyoruz.

Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip Özellikleri ve Görüntüsü

Asus Zenfone 8 Flip

Zenfone 8 Flip, adından da anlaşılacağı gibi, Zenfone 6, 7 ve 7 Pro'ya benzer bir açılır kamera tasarımına sahip olacak. Modül, 64MP birincil, 8MP telefoto ve 12MP makro olmak üzere üç kamera içerecek. Ek olarak, akıllı telefon 8K video kaydını destekleyecek ve arka kameraları özçekimler ve video görüşmeleri için kullanabileceksiniz.

Zenfone 8 Flip, çentik veya deliksiz 6.67" FullHD+ 90Hz AMOLED ekrana sahip olacak ve muhtemelen altında biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi okuyucusu olacak.

Akıllı telefon Snapdragon 888 SoC tarafından desteklenecek ve 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak. 30W'a kadar şarj hızı sunan 5.000 mAh pil ile gelecek.

Zenfone 8 Flip iki renkte gelecek ve 230 gram ağırlığında olacak.

Asus Zenfone 8

Zenfone 8'in 5.92" FullHD+ ekrana sahip olacağından serideki" Mini "model olması bekleniyor. Ve Flip'in aksine, normal varyantta selfie için ekranın sol üst köşesinde bir delik olacak. kamera.

Zenfone 8'in arka panelinde bir LED flaş ve iki kamera barındıran dikdörtgen bir kamera adası olacak – 64MP ana ve 12MP makro. Akıllı telefon ayrıca 8K video kaydedecek.

Kaynaklar Zenfone 8'in kaputunun altında 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Snapdragon 888'e sahip olacağını iddia ediyor. Ancak 6GB, 12GB ve 16GB RAM ve 256GB depolamayı da duyduk. Bununla birlikte, tüm her şeyi beslemek 30W'a kadar USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen 4.000 mAh pilin sorumluluğunda olacak.

Zenfone 8 ayrıca üstte bulunan 3,5 mm kulaklık girişi ile gelecek. Akıllı telefon 170 gram ağırlığında ve iki renk seçeneğine sahip olacak.