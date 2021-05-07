MIUI 12.5 güncellemesi hala Xiaomi akıllı telefonlarına gönderiliyor, ancak şirket halihazırda bir sonraki sürüm olan MIUI 13'ün lansmanını planlıyor. Çin'den gelen kaynaklara göre, geçmişteki her sürümde olduğu gibi yeni güncelleme ikinci çeyrekte piyasaya sürülebilir. Bu sefer tarih çıkış günü 25 Haziran olarak belirlenmiş.

MIUI 13 Geliyor, 2019 ve Sonraki Telefonlar Alacak

Xiaomi, dört yaşında olsalar bile fiyat yelpazesinin daha ucuz tarafında yer alan modelleri desteklemesiyle biliniyordu. Bununla birlikte, MIUI 13 (eğer resmi adı buysa), Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 3 gibi amiral gemilerinin yanı sıra Redmi Note 8 serisi ve Redmi 8 serisi gibi popüler orta sınıflar tarafından kullanılamayacak.

Yeni kullanıcı arayüzünün nihai özellikleri hakkında çok az bilgi var. Optimize edilmiş animasyonlar, yeni temalar ve duvar kağıtları ile çok sayıda güvenlik iyileştirmesi bekliyoruz.