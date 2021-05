Samsung Galaxy M11, geçtiğimiz Mart ayında Android 10 ile duyuruldu ve One UI 2.0 ile gelen cihaz şimdi düşük kaliteli cihazlar için geliştirilen One UI'nin daha hafif bir sürümü olan One UI Core 3.1 ile Android 11 güncellemesini alıyor.

Samsung Galaxy M11 Android 11 One UI Core 3.1 Güncellemesi

Yeni üretici yazılımı M115FXXU2BUD8 sürüm numarasını taşır ve Nisan 2021 Android güvenlik yamasıyla birlikte gelir.

Ek olarak, yeni güncelleme, gelişmiş performans, daha iyi özelleştirme, tek seferlik izinler, gelişmiş Dijital Denge ve daha fazlasıyla Galaxy M11'e yenilenmiş kullanıcı arayüzü getiriyor.

Güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki değişiklik günlüğüne göz atabilirsiniz.

Android 11 güncellemesi şu anda Vietnam'da yayınlanıyor, ancak yakında diğer pazarlarda da kullanıma sunulacak.

Vietnam'da yaşıyorsanız ve Android 11'i henüz Galaxy M11'inize almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar menüsüne giderek manuel olarak kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.