AirTag, kullanıcıların bağlı olduğu öğeleri izlemesine olanak tanır. AirTag takılı bir öğeyi kaybettiğiniz bir durum yaşıyorsanız, doğru yere geldiniz. Bu makalede, AirTag'i Bul uygulamasından kayıp olarak nasıl işaretleyeceğinizi göstereceğiz.

AirTag'de Kayıp Modu'nu Açmak ve Kapatmak

Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde ayrıca Kayıp Modu mesajında ​​görüntülenen telefon numarasını nasıl değiştirebileceğinizi öğrenecek ve kayıp AirTag'inizi bulmanız durumunda AirTag Kayıp Modu'nu nasıl kapatacağınıza dair adımları bulacaksınız.

AirTag için Kayıp Modu nasıl açılır?

AirTag'iniz veya Bul uyumlu bir üçüncü taraf cihazınız için Kayıp Modu'nu açmak için bu adımları takip edebilirsiniz.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Bul uygulamasını başlatın.

Düğme çubuğundan Öğeler sekmesine dokunun.

Öğeler listesinden AirTag'inizi bulun ve AirTag'inizin adına dokunun.

Şimdi Kayıp Modu seçeneğinin altında Etkinleştir düğmesine dokunun.

Ekrandaki talimatları izleyin ve kayıp eşyanızı bulan kişinin size ulaşabileceği bir Telefon numarası girin. Ayrıca, cihazınız Bul ağında çevrimiçi olduğunda bir bildirim alabilir ve haritada görüntülenebilir.

Son olarak Etkinleştir düğmesine dokunun.

Not: 5. adımda girdiğiniz telefon numarasını, Uygulamamı Bul -> Öğeler -> Öğe adı -> Kayıp Modu -> Etkin -> Düzenle'ye giderek ve ardından telefon numarasını düzenleyerek değiştirebilirsiniz. Son olarak yeni numarayı kaydetmek için Kaydet seçeneğine dokunun.

AirTag için Kayıp Modu nasıl kapatılır?

Kayıp AirTag'inizi bulduysanız, bu adımları izleyerek Kayıp Modu'nu kapatabilirsiniz.

iPhone'unuzda Bul uygulamasını açın ve Öğeler sekmesine dokunun.

Kaybolan AirTag'in adına dokunun.

Şimdi Kayıp Modu altında Etkin seçeneğine dokunun.

Son olarak Kayıp Modu'nu Kapat'a dokunun.

İşte bir AirTag'i kayıp olarak işaretlemenin yolu budur. Ayrıca AirTag'in bağlı olduğu öğeyi bulmanız durumunda AirTag için kayıp modunu nasıl kapatacağınızı da gösterdik.

AirTag'in nasıl çalıştığına veya bu kılavuzda verilen adımlara ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, forumda paylaşın.