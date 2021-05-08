Yaklaşık bir hafta önce, Apple Watch Series 7'nin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni sağlık özelliğinden bahsetmiştik. Bildirildiğine göre Apple, saatinin bir sonraki yinelemesine bir kan şekeri monitörü dahil edecek; bu özellik kullanıcıya kanında ne kadar şeker olduğunu söyleyerek insüline bağımlı şeker hastalarının her öğünden önce uygun dozda insülin almasına yardımcı olacak.

Yeni Apple Watch Kan Şekerinizi Ölçecek

Şu anda, kan şekerini izlemesi gereken şeker hastaları, şeker ölçer adı verilen bir makine kullanıyor ve parmaklarını iğneleyerek kan alıyor. Kan örneği almak biraz acı vericidir. Dahası test şeritleri pahalıdır (şeritlerin fiyatı bir kan şekeri ölçümü alırken glikometre kullanmanın ikinci acı verici yönüdür). Yemekten önce çok fazla insülin almak komaya neden olabilir. Çok az insülin almak ise iç organlarda hastalığa neden olabilir.

Apple, kandaki şeker seviyesini belirlemek için Apple Watch'un arkasından kullanıcının cildine kızılötesi bir ışık saçacak; pahalı test şeritleri yok, her testten önce kan örneği almak yok. Apple Watch'a bir kan şekeri monitörü eklenebilirse, akıllı saati tamamen başka bir seviyeye taşıyabilir.

Apple'ın son iki ila üç yıldır Apple Watch'a bir kan şekeri monitörü eklediğine dair benzer bir söylenti duyduk, ancak bugün Apple, bu özelliğin bu yıl en kısa sürede geleceğine inanmamızı sağlayan bir şey yaptı: Series 7 Apple Watch. Teknoloji devi, Brezilya'daki Apple Watch kullanıcılarına bir anket gönderdi. Antrenmanları, yemekleri, kan şekerini ve daha fazlasını izlemek için üçüncü taraf uygulamaların kullanımını soran bir anket paylaştı.

Bu yılın başlarında yayınlanan bir rapor Apple'ın kan şekeri izleme özelliğinin "güvenilirlik ve kararlılığını" test ettiğini belirtmişti. Apple, bir kullanıcının kan şekeri seviyesini test etmenin invazif olmayan yolları için patent aldı. Samsung'un da aynı özellikle üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Apple'ın tüketicilerin tepkilerini almak için anketler kullanması alışılmadık bir durum değil. Örneğin geçen yıl Apple, iPhone kullanıcılarına iPhone ile birlikte gelen pil adaptörüyle ne yaptıklarını sordu. Kısa bir süre sonra Apple adaptörü çıkardı ve iPhone 12 serisi şarj cihazsız geldi.

Şeker hastasıysanız ve günde birkaç kez insülin iğnesi yapıyorsanız, haberleri takibe devam edin.