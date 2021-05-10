Geçen yıl HMD Global, 2020'nin 4. çeyreği ile 2021'in 2. çeyreği arasında Android'in en son sürümünü alması beklenen toplam 15 akıllı telefon da dahil olmak üzere Nokia akıllı telefonlar için bir Android 11 güncelleme yol haritası yayınladı. Bunlardan birkaçı ertelendi ve geri kalanın söz verilen zaman aralığında Android 11 alacağı düşünülürken şimdi bazı akıllı telefon sahiplerinin de Android 11'in tadına varmak için daha fazla beklemesi gerekeceği ortaya çıktı.

Android 11 Alacak Nokia Telefonlar

HMD, Nokia akıllı telefonlar için revize edilmiş bir Android 11 güncelleme yol haritası yayınladı ve bize 2021 yılının ikinci çeyreğinde Android 11'i alması beklenen Nokia 6.2, 7.2 ve 9 PureView'ın artık yılın üçüncü çeyreğe kaydırıldığını gösteriyor. Bu da Temmuz ve Eylül arasında herhangi bir zaman anlamına gelir.

Revize edilmiş Nokia Android 11 güncelleme yol haritasında bu çeyrekte Android 11'i alması planlanan akıllı telefonların listesi şöyle: Nokia 1 Plus, 5.4, 1.4, 2.4, 1.3, 2.3, 3.4 ve 5.3'ü içeriyor. Son dördü güncellemeyi Nisan'dan önce alacaktı. Bakalım HMD bu sefer programa sadık kalacak mı?