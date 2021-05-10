Oyuncularca beğenilen PC strateji oyunu Frostpunk, geliştirici 11 bit tarafından bu hafta bir mobil sürüme kavuşacağı duyuruldu (Bu hafta çıkış yapmayacak). Ne yazık ki, resmi duyuru, Frostpunk Mobile'ın gerçekte nasıl olacağı konusunda tam olarak net bilgi vermiyor – bire bir ölçekte mi yoksa bir yan ürün mü olacak?

Beğenilen Strateji Oyunu Frostpunk Telefona Geliyor

Yine de, 11 bit Studio'nun mobil yayıncılığı ile ünlü Çinli geliştirici ve yayıncı NetEase ile birlikte çalıştığını biliyoruz. Frostpunk Mobile'ın orijinal oyunun öz mekaniklerini koruyacağı ancak mobile özgü yenilerine de sahip olacağını öğreniyoruz.

Frostpunk Mobile'ın özellikleri arasında Roguelike Adventure, Rare Animal Rescue Station, Character Development, Law ve Guild bulunmaktadır. Duyuruda verilen bilgilerden, bunun özellikle mobil cihazlar için tasarlanmış bir yan ürün olacağı anlaşılıyor. Yani PC deneyimi beklememek gerekebilir.

Henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı, ancak NetEase'in 20 Mayıs'ta Frostpunk Mobile hakkında daha fazla bilgi sunması bekleniyor. Resmi bir web sitesi şu anda hazır ve çalışıyor, bu nedenle yayınlanacak yeni ayrıntılar için takipte kalın.