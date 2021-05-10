Korea Times, Samsung, Micron ve SK Hynix'in iPhone ve diğer cihazlarda kullanılan bellek yongalarının fiyatlarını sabitlemekle suçlandığını bildirdi. 3 Mayıs'ta açılan davaya göre, üç şirket pazardaki bellek yongalarının üretimine hakim olmak için birlikte çalışıyor ve bu yongaların fiyatını manipüle ediyor.

Samsung, Micron ve SK Hynix DRAM Çip Fiyatlarını Manipüle Ediyor

Davacılar arzdaki düşüş nedeniyle antitröst uygulamaların kurbanı olduklarını iddia ediyor. Dava, 2016 ile 2017 yılları arasında cep telefonu ve bilgisayar satın alan Amerikalıları temsil ettiğini iddia ediyor, DRAM yongalarının fiyatlarının %130'dan fazla arttığı ve üç yonga şirketinin kârının ikiye katlandığı bir dönem. 2018 yılında açılan benzer bir dava, davacıların gizli anlaşması olduğunu kanıtlayamaması üzerine mahkemeden çıkarıldı ve 2006 yılında açılan bir başka dava ise 345 milyon dolara mal oldu.

Samsung, Micron ve SK Hynix toplu olarak küresel dinamik rasgele erişimli bellek (DRAM) yongaları pazarının yaklaşık %100'üne sahiptir. Trendforce'a göre, Samsung'un bellek çipindeki pasta dilimi %42.1, SK %29.5 ve Micron %23. Üç yonga üreticisinin DRAM yongalarının fiyatını yapay olarak şişirdiği düşünülüyor.

Küresel salgının yarattığı kıtlıklar, işlemci, DRAM yongaları ve diğer bellek yongalarının eksikliğine neden olabilir. Samsung ve SK Hynix daha ince, daha gelişmiş bellek yongaları tasarlamak için rekabet etse de çift davalardan kaçınmak için bir çapraz lisans anlaşmasına sahip.