iPhone 13 serisine yönelik son söylenti, telefonların fiziksel boyutları ile ilgili. MacRumors tarafından elde edilen şemalara göre tüm iPhone 13 modelleri, mevcut 12 serisindeki 7,4 mm kalınlığa kıyasla 7,55 mm kalınlıkta olacak.

iPhone 13 Daha Kalın Olacak ve Kamera Çıkıntısı Büyüyor

Ortaya çıkan 0,15 mm'lik değişiklik yukarıda görselleştirilmiştir, ancak bunu gerçek hayatta gerçekten görmek için zorlanacaksınız. Tabii bu değişiklik birçok kılıf ve aksesuarı yeni modellerle uyumsuz hale getirmeye yeterli olacak.

Apple'ın, iPhone 13 Pro ve Pro Max'teki kamera çıkıntısı değişikliği ile özellikle arka tarafta daha belirgin farklılık olacağı iddia ediliyor. Her iki Pro modelinin de arka tarafında, 12 Pro modelindeki kesiklerden belirgin şekilde daha büyük olan 36mm x 37mm kamera kesikleri bulunacak. Sadece Normal 13, iPhone 12'deki 28m x 30mm'ye kıyasla 29mm x 29 mm kamera kesimine sahip olacak.

Kamera çıkıntısının kalınlığının 13 Pro ile 12 Pro'daki 1.5-1.7 mm'ye kıyasla 3.65 mm civarında artacağı söyleniyor. Apple'ın yeni iPhone 13 Pro modellerinin hem ana hem de ultra geniş kameralarında sensör kayması stabilizasyonu getireceği söyleniyor, bu da daha büyük kamera alanını açıklıyor.