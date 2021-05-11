Snapchat'te Koyu Modu Açmak (iPhone, iOS)

İlginç bir şekilde Snapchat, karanlık mod özelliğini varsayılan olarak etkinleştirmez ve dahası varsayılan olarak sistem karanlık mod ayarlarıyla otomatik olarak eşleşmez. Uygulamayı en son sürüme güncelledikten sonra, kullanıcının ya Snapchat'in iOS görünüm ayarlarıyla eşleşeceği Sistem Eşleştir seçeneğini seçmesi ya da uygulamanın her zaman koyu modda açılacağı Her Zaman Koyu'yu seçmesi gerekir.

Snapchat'te Koyu Modu Açmak

iPhone'da Snapchat Koyu Modu etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: iPhone'unuzda Snapchat'i açın ve kamera ekranına erişin.

Adım 2: Ekranın sol üst köşesinden Bitmoji'nize dokunun.

Adım 3: Profil sayfanıza girdikten sonra sağ üst köşedeki Ayarlar düğmesine dokunun.

Adım 4: Aşağı kaydırın ve Görünüm seçeneğine dokunun.

Adım 5: Şimdi Snapchat hesabınıza uygulamak istediğiniz seçeneği seçin.

Eşleştirme Sistemi: Bu seçenek, iOS görünüm ayarlarınızla eşleşecektir. iPhone'unuzda koyu mod etkinse, Snapchat otomatik olarak ona geçeceği anlamına gelir.

Her Zaman Açık: Bu seçenek ile Snapchat'iniz her zaman açık tema modunda olacaktır.

Her Zaman Koyu: Bu seçenek Snapchat'inizi her zaman koyu modda tutar.

Snapchat’in koyu mod özelliğini iPhone'unuzda bu şekilde etkinleştirebilir ve kullanabilirsiniz.