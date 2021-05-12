Android Cihazınızda Geliştirici Seçenekleri Nasıl Etkinleştirilir?

Android cihazınız üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak istiyorsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, Android’in yerleşik Geliştirici Seçeneklerine bakmanızı öneririz.

Bir uyarıyla başlamama izin verin. Geliştirici Seçenekleri menüsü, gerçekten eğitimli profesyoneller için olan bir dizi öğe içerir. Lütfen ne olduğunu anlamadıysanız hiçbir şeyi değiştirmeyin. En azından, varsayılan ayarı not edin ve bir şeyler ters giderse geri gelmeye hazır olun.

Bununla birlikte, Android cihazlarda Geliştirici Seçeneklerini nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır!

Geliştirici Seçeneklerini neden etkinleştirmelisiniz?

Adından da anlaşılacağı gibi Geliştirici Seçenekleri, bir uygulama geliştiricisinin ürünlerini optimize etmesine ve hataları izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi araç ve ayardır. Örneğin, İşaretçi konumu adı verilen seçenek, kullanıcı girdisinin hassas bir şekilde okunmasını sağlar. Bu, dokunma konumunu ve hareketini anlaması gereken bir geliştirici için harika olsa da, kaplama günlük bilgisayar kullanımınız için oldukça kullanılamaz.

Biraz düzeltme yapmaya istekliysen, Geliştirici Seçeneklerinde bazı harika özellikler var. CPU ve RAM işlemlerine daha derin bir bakış, arka plan işlemlerini sınırlandırabilir, uygulamaları bölünmüş ekran moduna zorlayabilir, gelişmiş yeniden başlatma seçeneklerine erişebilir, çentikleri simüle edebilir veya gizleyebilir, animasyonları hızlandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca, özel ROM'ları köklendirmeyi ve yüklemeyi sevenler için de önemli bir işlemdir.

Geliştirici Seçeneklerini nasıl etkinleştirirsiniz?

Android 9.0 Pie çalıştıran bir Google Pixel 3 XL ile çalışıyoruz. Bu, Google tarafından tasarlandığı şekliyle stok Android deneyimini sunar. Kullandığınız cihaz ve yazılıma bağlı olarak bazı farklılıklar bulabilirsiniz. Diğer üreticiler, ayarları farklı şekilde düzenleme eğilimindedir. İlerlemeden önce söz konusu farklılıklara bakın, ancak sürecin genel özü hala aynı olmalıdır.

Ayarlar uygulamanızı açın. Telefon hakkında seçeneğine dokunun. Tekrar aşağı kaydırın ve Yapı numarası girişini bulun. Derleme numarasına tekrar tekrar dokunmaya başlayın. Android, x miktarda tıklama ile bir geliştirici olacağınızı bildiren bir mesaj açacaktır. İşlem tamamlanana kadar dokunmaya devam edin. Yedi dokunuş olmalı. PIN numaranızı girmeniz istenecektir.

Bunun dışında, ana Ayarlar menüsüne geri dönün ve şimdi listelenen Geliştirici Seçeneklerini göreceksiniz.

Artık Android'de Geliştirici Seçeneklerini nasıl etkinleştireceğinizi biliyorsunuz! Birçoğunuzun tam olarak geliştirici olmadığınızı ve meraklı bir grup olduğumuzu biliyoruz, bu yüzden yorumları okuyun ve neden telefonunuzun bu hassas bölümüne erişmeyi seçtiğinizi bize söyleyin.