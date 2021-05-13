Facebook Messenger ile Yüksek Kalite Resim Göndermek

İlginç bir şekilde, iPhone kullanırsanız, Messenger fotoğraflarınız 2K çözünürlüğe inerken, Android telefon kullanıyorsanız, sadece 1K çözünürlükte yarısı kalite elde edersiniz. Messenger'da bir görüntü gönderdiğinizde elde ettiğiniz gerçek dosya boyutları iPhone'larda yaklaşık 400 KB ve Android telefonlarda yalnızca 100 KB'tır, ancak modern telefonlar genellikle 64 GB veya daha fazla depolama alanıyla birlikte geldiği için depolamanın bu kadar büyük bir sorun olduğunu düşünmüyoruz.

Facebook Messenger Fotoğraf Sıkıştırma Bilgileri:

Android telefonlar 960p (1K), ortalama dosya boyutu 100 KB

iPhone'lar 2048p (2K), ortalama dosya boyutu 400 KB

Peki … Messenger aracılığıyla daha yüksek kaliteli fotoğraflar göndermenin bir yolu var mı?

Eskiden HD fotoğraflar gönderme seçeneği vardı, ancak artık uygulamadan kaldırıldı, bu yüzden cevap hayır.

Android Geçici Çözümü

Ancak, bir Android telefondan en azından biraz daha yüksek fotoğraflar elde etmek için kullanabileceğiniz bir geçici çözüm var. Bu geçici çözüm, Facebook Lite'ı kurmaktır. Facebook'un uygun fiyatlı telefonlarda çalışması için tasarlanan daha hafif sürümü aslında iPhone'da olduğu gibi 2K fotoğraf göndermeyi destekliyor.

Diğer önerilen çözümleri denedik: Bazı kullanıcılar, bir sohbeti açıp ardından konuştuğunuz kişinin profiline dokunursanız ve ardından "Fotoğrafları ve Videoları Görüntüle" sekmesine giderseniz, fotoğrafların daha yüksek kaliteli sürümlerini göreceğinizi önermektedir. Ancak durumun böyle OLMADIĞINI gördük.

Facebook Messenger'da Tam Kalitede Resim Göndermenin Yolu Yok

Ne yazık ki, 2021 itibariyle, Messenger aracılığıyla orijinal dosya boyutlarında fotoğraf göndermenin bir yolu yok ve bunun için farklı bir uygulama kullanmanız gerekecek. Dünyanın bazı yerlerinde popüler olan bu tür uygulamalardan biri, "orijinal dosya boyutu" seçeneğine sahip olan anlık mesajlaşma programı Viber'dir.

Küçük bir geçici çözümle Whatsapp'ta orijinal dosya boyutlarında da fotoğraf gönderebilirsiniz. Fotoğraflar uygulamasında paylaşmak istediğiniz resimleri seçmeniz, ardından bunları Dosyalar'a kaydetmeniz yeterlidir ve bunu yaptıktan sonra Whatsapp'a gidip fotoğraf göndermek yerine "Belge gönder" i seçebilirsiniz. Bu seçeneği seçtikten sonra, fotoğraflarınızı orijinal boyutlarında kolayca gönderebileceksiniz.