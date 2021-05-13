Yeni Infinix Note 10 iddialı bir model olarak ortaya çıktı. Üç yeni model 6,95 inç ekrana sahip ve geçen yılki Note 8 ile aynı boyutta, ancak bu sefer ekranlar 720p+'dan (bu boyut için oldukça düşük olan) 1080p+ çözünürlüğe sahip.

Infinix Note 10 ve Pro Açıklandı: 90Hz 6.95 İnç FHD Ekran ve 33W Şarj

Ekranlar 90 Hz yenileme hızında (ve 180 Hz dokunma örnekleme hızında) çalışır ve daha hızlı yonga setleriyle desteklenir. Daha yakından bakalım.

İki telefon, ikincisinin NFC'si olması dışında temelde aynıdır. Note 10 Pro, bu ayın ilerleyen saatlerinde 260 $'lık bir fiyatla satışa sunulacak (bölgeye göre değişebilir).

Infinix Note 10 Pro

Bir MediaTek Helio G95 yonga seti (NFC versiyonu gibi) tarafından desteklenmektedir. Bu 12 nm'lik yongada iki Cortex-A76 çekirdeği (2.05 GHz), altı A55 (2.0 GHz) ve bir Mali-G76 MC4 GPU (900 MHz) bulunur. Başka bir deyişle, Note 8'in sunduğu Helio G80'den daha hızlı CPU (+%25) ve iki katından fazla (+%120) hızlı GPU gücü elde edersiniz.

10 Pro ikilisi, 8/256 GB seçeneğiyle standart olarak 6 GB RAM ve 128 GB depolama (UFS 2.2) ile donatılmıştır. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa bir microSD yuvası da var. Diğer yeni Infinix telefonları gibi bunlar da Android 11 tabanlı XOS 7.6 çalıştırıyor.

Telefonlar, tam olarak çok büyük olmayan 5.000 mAh pillere sahiptir, ancak doldurmaları hızlıdır – yeni 33W X-Charge ile %0-100'lük bir şarj önceki Note modeline göre 50 dakika daha kısa sürer. Infinix'e göre 2 saatlik oyun için 5 dakikalık şarj yeterlidir.

Kamera departmanının yeni üyeleri var – 120º FoV ultra geniş kamera ile 1 / 1,7” sensör (0,8 µm piksel, 1,6 µm binning ile) ve 4K video kaydı (30 fps'de, 960 fps ağır çekim modu da var) içeren 64MP ana kamera karşımızda. Ayrıca arkada bir makro kamera ve bir derinlik sensörü var.

Öne bakan kamera 16 MP sensöre sahiptir ve bununla yüz kilidini açabilir veya yana monte edilmiş parmak izi okuyucuyu kullanabilirsiniz.

Telefonda 3,5 mm kulaklık girişi ve DTS ses işleme özellikli stereo hoparlörler bulunur. Bir FM radyo alıcısı da var.

Infinix Note 10

Infinix Note 10, Pro ikilisi ile birçok özelliği paylaşıyor, ancak 200 $'lık biraz daha düşük bir fiyat noktasında geliyor. Yine bu bölgeye göre değişebilir, telefon bu ayın sonunda satışa sunulacak.

90 Hz yenileme hızına (180 Hz dokunma örnekleme hızı) sahip aynı 6,95 inç ekrana bakıyoruz. LCD, 1500:1 kontrast oranı ve 480 nit parlaklık vaat ediyor.

Operasyonun beyni olarak Helio G85 seçildi. İki büyük CPU çekirdeği eski (Cortex-A75 @ 2.0 GHz, altı A55 ile birleştirildi) ve GPU daha zayıf (1.0 GHz'de Mali-G52 MC2). Bir önceki Note'ta bulunan G80'in marjinal olarak daha hızlı bir sürümüdür. Temel bellek yapılandırması 4/64 GB, isterseniz 6/128 GB'a kadar çıkabilirsiniz. Bunda da bir microSD yuvası var.

Arka kamerada bazı fiyat düşürücü önlemler alınmış. 48 MP'lik ana sensöre sahiptir (yine de 1 / 1.7”, dolayısıyla pikseller daha büyüktür) ve ultra geniş modül yoktur. Ana kamera hala 4K video kaydedebilir (960 fps ağır çekim modu dahil). Özçekim kamerası 16 MP sensörle aynıdır, yan tarafa monte edilmiş parmak okuyucu da yerleşiktir.

Bataryada başka bir kesinti oldu – hala 5.000 mAh kapasiteye sahip, ancak şimdi 18W ile şarj oluyor. Pro'da olduğu gibi, şarj işlemi USB-C üzerinden yapılır.

3,5 mm kulaklık jakı (FM radyolu) ve DTS işleme özellikli stereo hoparlörler yerinde kalır.