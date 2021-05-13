New State ile oyunun bütünlüğünün aynı kalacağı, 100 oyuncunun bir uçaktan bir haritaya atlayacağı ve son kişi (veya takım) ayakta kalana kadar birbirlerini ortadan kaldırmak için savaşacağını biliyoruz. Oyun şu anda geliştirme aşamasında ve PUBG, Haziran bitmeden şirket içi testlere başlayacaklarını açıkladı.

PUBG: New State Android Beta Açıldı – iOS Yolda

Ayrıca nihayet bizim tarafımızda dört gözle bekleyeceğimiz bir şey var. PUBG: New State, başladığında beta testine katılmak isteyenler için ön kayıt için açık. Şu anda yalnızca Google Play Store'da mevcut, ancak iOS sürümünün yakında çıkacağını biliyoruz.

Google Play Store'a gidip "PUBG: New State" i aratarak ve kurulum yerinde görünen "Ön Kayıt" düğmesini tıklayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Artık oyun yayınlanır yayınlanmaz bilgilendirileceksiniz ve bunu ilk deneyenler arasında olacaksınız. Dahası ön kayıt için sınırlı bir kalıcı araç görünümü alacaksınız.

The once peaceful city of "Troi" is no more.

Severe poverty and economic division have driven the city into an era of darkness.

What will your experience in Troi 2051 be like?



Beyond Battle Royale, #PUBGNEWSTATE pic.twitter.com/FR8OhOlSDT April 24, 2021

PUBG: New State – yeni özellikler

PUBG: New State, diğer platformlarda bulunmayan bazı cazip yeni özellikler vaat ediyor. Şirket tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde, PUBG'nin yeni araçlar, fütüristik silahlar, dronlar, keşfedilecek devasa yeni 8×8 açık dünyalar ve çok daha fazlasını mobil oyuna getireceğini öğrendik.

Ayrıca, oyuncuların özelleştirme kitlerini kullanarak kendi silahlar üretebilecekleri yeni bir oyun içi silah özelleştirmesi yeteneği de olacak.

PUBG'nin resmi hesabından bir Twitter gönderisi, New State'in 2051 yılında Troi adlı yeni ve fütüristik bir şehirde geçeceğini ortaya koyuyor. PUBG, "Bir zamanlar barışçıl olan Troi şehri artık yok" diyor. "Şiddetli yoksulluk ve ekonomik bölünme, şehri karanlık bir çağa sürükledi."