Dörtlü Arkadaş Grubunuzla Oynayabileceğiniz En İyi Android Oyunları

Android oyunlarının giderek daha iyi hale geldiğini fark etmeyeniniz yoktur. Daha önce basit bulmaca oyunlarımız vardı ve Facebook bağlantılarımızı oyunlarda arkadaşımız olmaya davet edebiliyorduk. Çok oyunculu oyunlar eskiden yalnızca liderlik tabloları anlamına gelirdi. Artık gerçek zamanlı co-op veya PvP dahil olmak üzere gerçek çok oyunculu oyunu destekleyen bir ton oyun var. Aslında, bugünlerde çoğu oyunun içinde bir tür çok oyunculu öğe var. Arkadaşlarınızla oynayacak bir şeyler arıyorsanız, işte en iyi Android çok oyunculu oyunlar! Ayrıca, benzersiz oyun mekaniklerine sahip Minecraft’tan da biraz konuşmak istiyoruz.

AdventureQuest 3D

AdventureQuest 3D, mobil cihazlardaki en yeni çok oyunculu oyunlardan biridir. Bu bir MMORPG'dir. Beklediğiniz çoğu şeyi içerir. Yapılacak tonlarca görev, çeşitli sınıflar, baskın patronları, zindanlar ve hatta bazı işçiliği var. Bunu öne çıkaran şey, tam bir çapraz platform desteğine sahip olmasıdır. İsterseniz cep telefonunda veya PC'de oynayabilirsiniz. Başkalarıyla oynayabileceğiniz sohbetler, baskınlar ve hatta PvP var. Yayınlanmasından bu yana birkaç sorun oluşmadı değil. Ancak, genel olarak sağlam bir seçenektir.

Among Us

Among Us, 2020'nin en popüler çok oyunculu mobil oyunlarından biriydi ve insanlar bugün hala biraz oynuyor. Oyunda, çeşitli görevleri tamamlamak için bir geminin etrafında hareket eden bir grup oyuncu var. Bu arada, oyunculardan bir veya ikisi sahtekar gibi davranır ve yavaş yavaş tüm ekibi öldürmeye çalışırlar. Oyunu çeşitli şekillerde özelleştirebilir ve karakterinizi çeşitli eklentilerle özelleştirebilirsiniz. Uygulama içi satın alma yoluyla daha fazla eklenti satın alabilirsiniz ve oyun bu şekilde gelir elde eder. Oyun çocuklara pek uygun değil, ama oldukça eğlenceli bir oyun, özellikle de gruptaki herkesi tanıyorsanız.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends, Gameloft’un popüler arcade yarış serisinin en son oyunudur. Daha eski yinelemeler gibi oynuyor. Çeşitli arabaların kilidini açarsınız, AI veya insan oyunculara karşı yarışırsınız ve çeşitli etkinlik türlerinde rekabet edersiniz. Çevrimiçi çok oyunculu oyun ortalamanın üzerinde. Maçlar genellikle hızlıdır ve herhangi bir aracınızla yarışabilirsiniz. PvP olmayan içerik çok geniştir. Sonuna gelmeden önce bu oyunu oynamak için çok zaman harcayabilirsiniz. Artı, grafikler aslında oldukça iyi ve mekanikler basit. Bazıları mekaniğin biraz fazla basit olduğundan şikayet ediyor ama bu bir arcade oyunu. Asphalt 8: Airborne ve Asphalt Xtreme, Gameloft'un mükemmel arcade yarış seçenekleridir.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile, listedeki en yeni çok oyunculu oyunlardan biridir. Aynı zamanda şaşırtıcı derecede iyi. Çeşitli çok oyunculu modlara sahip çevrimiçi bir FPS oyunudur. Buna klasik Call of Duty ölüm maçlarının yanı sıra PUBG ve Fortnite'a benzer 100 kişilik bir battle royale modu dahildir. Oyun serisinden ünlü kişileri toplarken ve onları çeşitli silah ve teçhizat görünümleriyle özelleştirirken bazı hafif gacha(kapsül-oyuncak otomatları mekaniğini kullanan video oyunları) unsurları da içeriyor. Birkaç sorunu yok değil, ancak bunlar zamanla düzeltilebilir.

Minecraft

Minecraft, herhangi bir platformda tüm zamanların en popüler çok oyunculu oyunlarından biridir. Rastgele oluşturulmuş bir dünyaya düştünüz ve sonra hemen hemen istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Oyun, Xbox One ve PC ile çapraz oynamayı içerir. Bu, arkadaşlarınızla neredeyse her yerde oynayabileceğiniz anlamına gelir. Oyun üç mod içerir: hayatta kalma, krallıklar ve yaratıcılık. Yaratıcı mod, herhangi bir nedenle ölmenize izin vermez. Hayatta kalma modu kötü adamları, bir yemek sistemini doğurur ve ölebilirsin. Minecraft'ı nasıl indireceğinizi öğrenmek istiyorsanız. Bir mobil oyunda konsol seviyesinde kalite arayanlar bundan daha iyisini yapamazlar. Aslında bir PC ve konsol oyunu.

Crossy Road

Crossy Road bir arcade platform oyunudur. Amacınız ölmeden çeşitli yolları ve dereleri geçmek. Amacınız bunu mümkün olduğu kadar uzun yapmaktır. Çeşitli oynanabilir karakterler ve yerel çok oyunculu mod içerir. Siz ve arkadaşlarınız bir WiFi ağına bağlanabilir ve ardından oluşturulan bir oyunda birlikte oynayabilirsiniz. İki ila dört oyuncuyu destekler. Şimdiye kadarki en güçlü çok oyunculu değil. Bununla birlikte, aile dostudur ve biraz zaman öldürmenin eğlenceli bir yoludur. Kesinlikle en iyi çok oyunculu oyunlardan biridir.

Legends of Runeterra

Legends of Runeterra, yeni Android çok oyunculu oyunlardan biridir. Düello, kart toplama ve otomatik savaş unsurları içeren PvP tarzı bir oyundur. Oyuncular kartların kilidini açar, desteler oluşturur, şampiyonlar atar ve birbirleri arasında paylaşır. 24 şampiyon ve bir sürü kart var. Ek olarak, zorlu ama eğlenceli oyun, rakiplerinizi alt etmek için size bolca fırsat sunar. Legends of Runeterra ücretsiz bir oyundur, böylece iyi vakit geçirmek için para harcamanıza gerek kalmaz. Bu oyun, bu listede Hearthstone'un yerini aldı, ancak Hearthstone bu türde hala mükemmel bir seçim.

PUBG Mobile and Fortnite

Bu yazıda size PUBG Mobile’dan bahsetmesek olmazdı diye düşünüyoruz. PUBG Mobile'ın mobil cihazlarda çok oyunculu oyunlar arasında, derecelendirme tablosunda yükselmesi uzun sürmedi. Popüler, eğlenceli ve çoğu modern cihazda oldukça iyi çalışır. Diğer 99 oyuncuyla bir adaya düştünüz. Ayakta kalan son kişi kazanır. Adada her türlü silah ve teçhizatı buluyorsunuz. Sınırlar ayrıca değişebilir ve alanın boyutunu da yavaşça sınırlar. Böylece, nimetler içinde kaybolursanız, oyunun kendisi sonunda sizi öldürecektir.