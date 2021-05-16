LockStar, kilit ekranını tercihlerinize göre yapılandırmanıza izin veren yeni bir modüldür. Herhangi bir kilit ekranı öğesini istediğiniz yere taşıyabilir, kilit ekranı arka planını değiştirebilir ve bildirimlerin nasıl görüneceğini seçebilirsiniz. Dört sekmesi vardır: Konum, Duvar Kağıdı, Saat ve Öğeler. LockStar'ın çalışmak için kişilerinize ve telefonun belleğine erişmesi gerekiyor.

LockStar'ın geldiği Good Lock, Galaxy Store'dan indirilir.

Samsung LockStar ile Kilit Ekranı Özelleştirme

LockStar, kilit ekranınızı dokunarak özelleştirmenizi sağlar. Size bir WYSIWYG editörü sunar ve öğeleri gerektiği gibi hareket ettirebilirsiniz. Hem dikey hem de yatay kilit ekranlarını düzenleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz şeylerden bazıları, mevcut öğeleri hareket ettirmek, duvar kağıdını değiştirmek, saati değiştirmek ve uygulama kısayolları gibi ek öğeler eklemektir. Genel olarak kullanımı oldukça kolaydır. Ayrıca, Samsung'un kilit ekranını olması gerektiği gibi düzenleyen otomatik düzenleme özelliği de var.

Konum sekmesi, kilit ekranı öğelerini hareket ettirmenize olanak tanır. Buna bildirim şeridine, kilit ekranına ve yardım metnine kurmuş olabileceğiniz saat ve diğer FaceWidget'lar dahildir. Durum çubuğu için ekranın üst kısmında kısıtlı bir alan vardır ve bu belirli bölge dışında, nesneleri istediğiniz herhangi bir yere hareket ettirme özgürlüğüne sahipsiniz.

Duvar kağıdı sekmesine giderek kilit ekranının arka planını değiştirebilirsiniz. Tabii ki, bunu her zaman telefonun ayarlarından yapabilirsiniz, ancak LockStar ile kilit ekranının tüm öğelerini tek bir konumdan yapılandırma seçeneğine sahip olursunuz. Aynı şekilde, Saat sekmesi mevcut tüm saat yüzlerinden seçim yapmanıza ve saatin kendisini yeniden boyutlandırmanıza olanak tanır.

Son olarak, Öğeler sekmesi, kilit ekranında istediğiniz öğeleri seçmenize olanak tanır. Çok fazla dağınıklık olmadan minimal bir kilit ekranı istiyorsanız, yardım metnini ve kısayolları tamamen devre dışı bırakabilir, hatta bildirimler ve FaceWidget'ları ortadan kaldırabilirsiniz. Bildirimler için, yalnızca simgeleri gösterme veya tam ayrıntıları gösterme arasında seçim yapma seçeneğiniz vardır; böylece tam bildirimi doğrudan kilit ekranında gösterilir.

LockStar ayrıca kilit ekranının ekran zaman aşımını değiştirmenize izin verir. Genel olarak, burada sunulan özelleştirme seviyesi, LockStar'ı Good Lock içindeki en iyi modüllerden biri yapar ve Galaxy telefonunuzdaki kilit ekranını değiştirmekle ilgileniyorsanız, özelliğin sunduğu şeyleri seveceksiniz.