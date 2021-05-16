Jane Manchun Wong (@wongmjane) sık sık kullanıcı arayüzlerinde yapılan değişiklikler ve bu türden gelecek güncellemeler hakkında tweet atıyor. Ancak bugünkü tweet'i, Twitter'ın üzerinde çalıştığı daha önce hiç görülmemiş yeni bir hizmetle ilgili. Bugün Jane, Twitter'ın Twitter Blue adlı sosyal medya uygulamasının abonelik sürümünü sunmayı planladığını keşfetti.

Twitter'ın Aylık Ödemeli Ücretli Sürümü Geliyor

Evet, Twitter Blue aylık 2,99 $'dan fiyatlandırılacak. Wong, Twitter'ın ek özellikler getiren daha yüksek fiyatlı farklı hizmet katmanları sunabileceğini de sözlerine ekledi. Twitter Blue'da bulmayı beklediğimiz yeni özellikler arasında, zamanlayıcısı olan "Göndermeyi Geri Al" düğmesi var.

Wong'un Mart ayında attığı bir tweet'te "Göndermeyi Geri Al" seçeneğinden zaten bahsedilmişti. "Tweet" düğmesine dokunduktan sonra, kullanıcının paylaşımı iptal edebileceği kısa bir süre olacak. Twitter'ın kullanıcılarına tweet'i düzenleme fırsatı vermesi daha beğenilecek bir hareket olabilir.

Başka bir özellik, "en sevdiğiniz tweet'leri kaydedip daha sonra bulmak üzere Koleksiyonlar halinde saklamanızdır. Bunlar Koleksiyonlar olarak adlandırılacak. Ve Twitter kullanıcıları Koleksiyonlarını başkalarıyla paylaşabilecek.

Bu ek özelliklerin Twitter kullanıcılarını aylık ödemeye yöneltmeye teşvik edip etmeyeceği şu anda net değil.