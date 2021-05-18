Telefon markalarının isimlerinin anlamlarını öğrenelim. Örneğin Apple, ana dili İngilizce olanlara, ana dili İngilizce olmayanlara (çoğunluk olan) kıyasla inanılmaz derecede farklı geliyor. "Elma" kelimesini duyduğunuzda meyve düşünerek yetiştirildiyseniz, markayı meyveyle ilişkilendirirsiniz, ters bir şey değildir.

Telefon Markalarının İsimlerinin Anlamları

Şimdi, dünya çapında bir geziye çıkalım ve en popüler akıllı telefon / teknoloji markalarından bazılarının nereden geldiğini bulalım.

Nokia: Kağıt yapmaktan kağıt almaya

Nokia, açıkça İngilizce olmayan bir isimdir, ancak Finliler için çağrıştırıcıdır. Bildiğiniz gibi Nokia, Finlandiya, Avrupa'dan bir Fin markasıdır. Muhtemelen bilmediğiniz şeyse Nokia'nın her zaman bir akıllı telefon veya telekomünikasyon şirketi olmadığıdır.

İlk operasyonu bir kağıt fabrikasıydı – kereste ve talaşları diğer ürünlere dönüştürmek için büyük bir endüstriyel tesis hayal edin. Market çantanız, mısır gevreği kutunuz ve hatta mutfakta kullandığınız kağıt havluların hepsi odun hamuru olarak başlar.

Kâğıt fabrikasının işletilmesi için daha iyi su akışı arayışı içinde olan şirket, Nokia kasabasından birkaç km ötede başka bir fabrikayı daha açtığında yıl 1896'ydı. Bu şirket bugün Nokia olarak bildiğimizin ve ismini Nokianvirta nehrinin kıyısından alan, şimdi HMD tarafından işletilen telekomünikasyon ve akıllı telefon üreticisi.

Google: Googol

Larry Page'in orijinal planlanan ismi olan "Googol"'un kasıtlı yanlış yazımı "Google"'ı verdi. 1 Googol, 1 sayısının ardından gelen 100 sıfır için kullanılan matematiksel bir terimdir.

Yukarıdakiler ünlü hikayeler olsa da, "Google it" yerine "sadece BackRub it" diyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun nedeni, Page ve Sergey Brin'in 1996'da arama motorunu başlangıçta "BackRub" olarak adlandırılmasıydı – çünkü bir web sitesinin ne kadar önemli olduğunu ve başka hangi sitelere bağlantılarının olduğunu anlamak için web'in "geri bağlantılarını" analiz etti.

Apple: Paranın (elma) ağacında büyümediğini kim söyledi

Biyografisi, Steve Jobs'un bir meyve diyetinde olduğunu, bir elma çiftliğinden arabasıyla uzaklaştığını ve Apple adının kulağa "eğlenceli, canlı ve korkutucu değil" geldiğini düşündüğünü söylüyor.

Apple bugünse rekabet açısından zengin ve çok daha korkutucu. Bu kadar çok şirketin Cupertino merkezli teknoloji devine dava açmasının nedeni bu olabilir.

Samsung: Yıldızları hedef almak

Apple'ın akıllı telefon dünyasındaki en büyük rakibine geçelim. İsim İngilizce değildir (Korece konuşanlar için çağrıştırıcıdır). Samsung, Korece'de "üç yıldız" anlamına geliyor! Bu aynı zamanda onların amiral gemisi serisinin neden "Galaxy" etiketini ve ruhunu taşıdığını da açıklıyor!

Jobs elmalara takıntılıysa, Lee Jae-Yong astrolojiyle ilgilenmiş olmalı. İsim "büyük, sayısız, güçlü ve sonsuz" gibi bir şeyi temsil ediyor. Gökyüzündeki yıldızlar gibi.

Sony: Adını genç çocuktan alıyor

Kore'den Japonya adasına yelken açalım. Sony adı, marka tarafından iki kelimenin (portmanteau olarak da bilinir) bir karışımı olarak seçildi – biri Latince "sonus" (ses ve sesin kökü) ve diğeri "sonny", "a genç çocuk," 1950'lerin Amerikası.

Şirketin adı Tokyo Tsushin Kogyo K.K – The Tokyo Telecommunications Engineering Corporation veya kısaca Totsuko adı altında ortaya çıktığı 1946 yılına dayanmaktadır. Şirket araştırma odaklıydı.

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, orijinal isim çok uzundu, bu yüzden Japonlar onu kısaltmaya indirmeye karar verdi. Ancak, Tokyo Kyuko demiryolu şirketine ait olduğu için vazgeçtiler. Şirketin ürünlerde Sony adını kullanmaya başlaması 1955 yılında başladı.

LG

LG'nin akıllı telefon işi bitmiş olabilir, ancak isim henüz hafızamızda. Bazıları bunun "Life is Good" anlamına geldiğini düşünebilir, çünkü bu LG'nin tüm reklamlarında geçen ünlü sloganı.

GoldStar, Kore Savaşı'nın sona ermesinden beş yıl sonra kuruldu. GoldStar'ın bir kardeş (şirketi) vardı – Lak-Hui veya "Lucky", ve LG yani "Lucky Goldstar" böyle ortaya çıktı. Bir peri masalı.

Asus

Asus, akıllı telefon pazarında nispeten yenidir ancak hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak kendisine bir isim vermiştir. Şirket, eski Acer çalışanları tarafından Tayvan'da kurulsa da adı yabancıdır. Mitolojik Yunan ilahi kanatlı at Pegasus'tan (Zenfone Pegasus serisinden) geliyor.

Asus, adının "bu fantastik yaratığın gücünü, saflığını (Pegasus" saf beyaz "olarak tasvir edilmiştir) ve maceracı ruhunu temsil ettiğini" söylüyor.

Huawei

Huawei, örneğin Apple gibi "alttan başladı" klişesine sadık kalıyor. Şirket, Shenzhen'de küçük bir apartman dairesinde kuruldu ve kırsal Çin pazarına telekom ekipmanı sattı.

Huawei, 90'lı yılların başında Halk Kurtuluş Ordusu'na telekom ekipmanı sağlamak için hükümet sözleşmesi kazanana dek ekipmanlarını geliştirmeye ve üretmeye devam etti.

Şirketin kurucusu Ren Zhengfei Huawei adında, Çin'deki bir duvarda gördüğü bir slogandan – "gelecek vaat eden Çin" veya "Çin yapabilir" anlamına gelen "Zhonghua youwei"den ilham aldığını söylüyor.

Xiaomi

Açıkçası, Lei Jun'un kendisi de adın ne anlama geldiğini bilip bilmediğinden emin değilim. Xiaomi, un ve alkollü içecekler yapmak için kullanılan bir tahıl (mısır) bitkisi olan "millet/darı" anlamına gelir. Ancak şirketin CEO'su, "Xiao" kısmını Budist kavramına bağlar ve "bir Budistin tek bir pirinç tanesi dağ kadar büyüktür" şeklindeki söyleyişe dikkat çeker.

Bir noktada, "mi" kelimesinin "mobil İnternet" in kısaltması olduğunu söyleyelim.