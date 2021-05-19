Akıllı telefonlar, işlem gücü, kamera kalitesi ve hatta tasarım açısından son birkaç yıl içinde önemli ölçüde gelişti, ancak tartışmasız bir şekilde neredeyse ilerlemeyen alanlardan biri de akıllı telefon hoparlörleri oldu. Birkaç marka bu alana odaklanıyor. Yazımızda en iyi hoparlörlere sahip telefonlara yer verdik.

En İyi Hoparlörlü Telefonlar

Çoğu akıllı telefon hoparlörü, büyüklüklerinden dolayı o kadar iyi değil. Ancak, sese diğerlerinden daha fazla dikkat eden, bazı durumlarda stereo ses ve hatta öne bakan hoparlörler sunan birkaç telefon bulunmaktadır. İşte en iyi müzik telefonları.

1) Asus ROG Phone 5

Tüm Asus ROG Phone telefonlar diğer tüm telefonlar arasında en iyi ses kalitesine sahipler. Bu durum ROG Phone 5 için de geçerli. Cihaz 6.78 inç dev ekran, 18 GB RAM ve 6000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Hem hoparlörünün ses şiddeti hem de netliği ve bass seviyesi noktasında en üst model telefonlardan bile çok önde.

2) OnePlus 8 Pro

6.68 inç ekranıyla OnePlus 8 Pro 4510 mAh batarya ve 8 GB RAM sunuyor. AMOLED ekranlı cihaz yonga seti tarafında da oldukça hızlı. Telefonun öne çıktığı bir diğer nokta da hoparlörü. Eğer müzik deneyimine önem veriyor ve ROG Phone 5'i pahalı buluyorsanız seçiminiz olabilir.

3) Samsung Galaxy S21 Ultra

6.8 inç Dynamic AMOLED ekranıyla Galaxy S21 Ultra en iyi akıllı telefonlardan biri. Cihaz hoparlör ses kalitesi tarafında da aynı segmentteki rakipleriyle boy ölçüşüyor. Bununla birlikte tiz kalitesinin zaman zaman kulak tırmaladığını belirtmekte yarar var.

4) iPhone 12 Pro

Samsung serisinin tiz performansından memnun kalmadıysanız ve fazla berrak bulduysanız iPhone 12 sonraki en iyi seçeneğiniz olacak. iOS ekosistemi kapalı kapılardan oluşsa da en azından Android dünyasının kararsızlığına sahip değil.

5) Oppo Find X2 Pro

Ne Samsung ne de iPhone'dan memnun kalmıyorsanız ve Oppo gibi daha farklı bir ekosisteme dahil olmak istiyorsanız Find X2 Pro en az iPhone 12 ve Galaxy S21 serisi kadar iyi hoparlör ses kalitesine ve seviyesine sahiptir.