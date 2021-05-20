AirTag Nasıl Kullanılır? Eşleştirme Adımları

Bir AirTag kullanmak istiyorsanız, iPhone veya – en azından – iPad'iniz olması gerekir. Yepyeni AirTag'inizi nasıl eşleştirip kaydedeceğiniz aşağıda açıklanmıştır. AirTag nasıl kullanılır görelim.

AirTag'i iPhone ve iPad ile eşleştirme

AirTag'leri eşleştirmek olabildiğince basittir. İlk olarak eski bir AirTag'i eşleştiriyorsanız ve pili yoksa yeni bir 2032 pili yerleştirebilirsiniz.

Şimdi, AirTag'i iPhone'a yaklaştırın. Birkaç saniye beklemeniz gerekebilir, ancak neredeyse hemen bir açılır pencere göreceksiniz. Tıpkı yeni AirPod'ların iPhone veya iPad'inize anında bağlanması gibi, AirTag hızla bağlanır.

Bundan sonra, yeni AirTag'iniz için bir isim seçmeniz yeterlidir – ya listeden önerilen öğelerden birini seçin (anahtarlar, cüzdan, çanta vb.) ya da sayfanın sonuna kadar kaydırarak özel bir ad girin.

AirTag'i herhangi bir nedenle hala eşleştiremiyorsanız ve pilinin yeni olduğundan ve çalıştığından eminseniz – o zaman eski sahibinin iCloud'una kayıtlı eski bir AirTag olabilir mi? Bir arkadaşınız ödünç almanız için mi verdi?

AirTag'in hesabınızdan eşleştirilmesi nasıl kaldırılır?

AirTag iCloud'unuza kayıtlıysa ne olursa olsun size ait kalır – biri pili çıkarıp bir yıl beklese ve tekrar taksa bile.

AirTag'inizin eşlemesini kaldırmanın tek yolu, bunu iPhone veya iPad'inizden kendiniz yapmaktır.

Bul uygulamasına gidin

Öğelere dokunun

Kaydını silmek istediğiniz AirTag'i seçin

Tüm seçenekleri görmek için kartı yukarı çekin

En alttaki "Öğeyi Kaldır"ı bulun

Onaylayın. Artık AirTag'i satmakta veya bir arkadaşınızın ödünç almasına izin vermekte özgürsünüz.

AirTag'i MacBook, iMac, Mac Pro ile eşleştirebilir misiniz?

Ne yazık ki hayır. AirTag'ler Apple'ın mobil cihazlarıyla çalışmakla sınırlıdır. Daha doğrusu – iOS 14.5.1 veya iPadOS 14.5.1'e güncellendikleri sürece iPhone'lar, iPad'ler ve iPod Touch (7. nesil).