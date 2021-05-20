Poco M3 Pro 5G artık resmi ve 22 Mayıs'a kadar şirketin web sitesinde özel bir fiyatla satışa sunuluyor. Xiaomi alt markasının yeni cihazı, uygun fiyata harika performans vaadini getiriyor.

Poco M3 Pro 5G Özellikleri: Dimensity 700 ve 90Hz Ekran

Poco M3 Pro’nun tasarımı bize Pro olmayan kardeşini hatırlatıyor. Telefon, küçük bir alt çene ve ekranın üst orta kısmında yer alan delikli bir ön kamera ile tanıdık görünen bir tam ekran tasarımına sahip. Yapısal olarak, M3 Pro 5G plastikten yapılmıştır ve arkası parlak bir yüzeye sahiptir. Ekran gövde oranı %91'dir.

Parmak izi tarayıcısı telefonun yan tarafına monte edilmiş, ancak AI (yapay zeka) yüz kilidi de bir güvenlik seçeneği olarak dahil edilmiş. Poco M3 Pro 5G'de ayrıca bir IR blaster, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi var.

M3 Pro 5G şu renklerde sunulacak: Poco Yellow, Power Black ve Cool Blue. 161 x 75 x 8,9 mm boyutlarında olan telefonun ağırlığı 190 gram.

Ekran ve kameralar

Poco M3 Pro 5G, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Full-HD+ LCD ekrana sahip. Parlaklık 500 nit ile öne çıkıyor ve Corning Gorilla Glass 3 ekranı kaplayan koruma oluyor.

Kamera açısından, M3 Pro 5G'nin arkasında 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü içeren üçlü kamera sistemi var. Ön delikli kamera 8 MP bir birimdir.

İşlemci, depolama, yazılım ve batarya

MediaTek'in Dimensity 700 yonga seti, Poco M3 Pro 5G'ye güç veren ana motor. Telefon, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı veya 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla birlikte gelir. Android 11'i çalıştırır ve Xiaomi’nin MIUI 12 kullanıcı arayüzü vardır.

Batarya, 18,5W hızlı şarjlı 5.000 mAh bir birimden oluşuyor. Poco'nun kutuya 22.5W'lık bir şarj cihazı eklemesi ise ilginçtir.

Fiyat ve çıkış tarihi

4GB RAM, 64GB depolama Poco M3 Pro 5G varyantı, 22 Mayıs'a kadar 159 € erken satış fiyatı ile sunulacak ve daha sonra 179 € olacak. 6GB RAM, 128GB depolama varyantı için Poco erken siparişe 179 ve daha sonra 199 € fiyat sunuyor. Türkiye gibi pazarlar için 5G'siz sürüm de gelecek.