Artık tüm kullanıcılar, müzik veya podcast bölümlerini sorunsuz bir şekilde oynatma, duraklatma ve atlama gibi doğrudan bileğinden kontrol edebiliyor. Spotify Connect'i kullanarak Apple Watch'unuzu kablosuz hoparlör, TV veya oyun konsolları gibi sistemlerden oynatmayı kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

Apple Watch'ta Spotify'dan Müzik İndirme

Çalma listelerinizi indirin ve telefonunuzu geride bırakın

Bugünden itibaren, Premium kullanıcıların çalma listelerini ve podcast'leri çevrimdışı kullanım için Apple Watch'a indirme olanağını sunuluyor. Yürüyüşe mi çıkıyor ve telefonsuz Apple Watch ile müzik dinlemeye devam mı etmek istiyorsunuz? Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

İndirmek istediğiniz müzikleri ve podcast'leri saatinizde bulun.

Çalma listesini, albümü veya podcast'i seçin ve üç noktaya (…) basın ve "Apple Watch'a İndir" i seçin.

İlerlemeyi kontrol etmek için saatteki İndirilenler bölümüne gidin.

Kitaplığınızdaki çalma listeleri, albümler veya podcast'ler indirildikten sonra adlarının yanında küçük yeşil bir ok göreceksiniz.

Kulaklıklarınızı bağlayın ve nerede olursanız olun Apple Watch'tan telefonsuz dinlemeye başlayın!

Müzik ve podcast indirebilme özelliği ile Apple Watch sayesinde artık telefonunuzu yanınızda götürmek zorunda bile değilsiniz. Bir sonraki koşu için veya yemek pişirirken iki elinizi de odaklamak için mükemmeldir. Telefonunuzu arkanızda bırakın ve sevdiğiniz müziklere ve podcast'lere bağlı kalmaya devam edin.