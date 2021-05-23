Clubhouse Android'e geldi. Başlangıçta yavaş davranan şirket artık uygulamanın küresel olarak sunulduğunu açıkladı. Uygulama, iOS'ta olduğu gibi hemen hemen aynı şekilde çalışır. Yani hizmeti kullanmaya başlayabilmek için hala birinden davet almanız gerektiği anlamına geliyor ancak iyi olan şey, mevcut tüm kullanıcıların birden fazla davet hakkı olmasıdır.

Android'e Clubhouse İndirmek

Clubhouse, kullanıcıların daha sonra diğer kullanıcılarla konuşabilecekleri sanal bir odaya ev sahipliği yapmasına olanak tanıyan bir sosyal ağ hizmetidir. Sizi takip eden ancak konuşmacı olarak atanmamış kullanıcılar yine de bu odaya dinleyici olarak katılabilir. Odanın sahibi, dinleyicilerden herhangi birinin konuşmacı olmasına izin verebilir.

Clubhouse deneyimi genellikle podcast'e benzer görülmüştür, ancak daha etkileşimli unsurlar içerir. Ayrıca podcast'in aksine, Clubhouse yayınları canlıdır. Daha da önemlisi, kaydedilmezler, bu nedenle yalnızca dinlemek için oturum açanlar sohbeti görür.

Clubhouse, bir yıldan uzun bir süre önce yalnızca iOS uygulaması olarak piyasaya sürüldü. O zamandan beri, hizmet popülerlik kazandı ve o zamandan beri birçok kişi tarafından kopyalandı. En ünlüsü olarak Twitter kısa süre önce Spaces adlı aynı özelliği ekledi. Elbette, Twitter bunu oldukça hızlı bir şekilde ve herhangi bir davet gerektirmeden herkesin kullanımına sundu.

Clubhouse'un Android uygulama başlatma sürecini nihayet hızlandırmasına neden olan şey büyük olasılıkla budur. Ne olursa olsun, beklemiş olmanız durumunda uygulama burada.

Clubhouse indirme bağlantısı