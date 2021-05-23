Apple bugün, Apple Music'teki kayıpsız ses desteğiyle ilgili bazı ayrıntıları açıklayan bir destek makalesi yayınladı. Bu özelliği destekleyecek cihazlar arasında, yaklaşan iOS 14.6 güncellemesini çalıştıran iPhone ve iPad modelleri ile yaklaşan macOS 11.4 güncellemesini çalıştıran Mac'ler yer alıyor.

Apple Music'teki Kayıpsız Ses Devri ve HomePod Desteği

Bu cihazlarda, kullanıcılar 24 bit, 48 kHz'e kadar kayıpsız ses çalabilir ancak daha yüksek çözünürlüklü dosyalar için harici bir DAC gerekir. Bunun nedeni, iPhone, iPad, Mac'ler ve Apple'ın Lightning-3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü'ndeki dahili DAC'lerin yalnızca 24 bit, 48 kHz ses kodlarını çözebilmesidir.

Apple TV 4K modelleri, tvOS 11.4 güncellemesiyle kayıpsız ses oynatmayı etkinleştirme seçeneğine de sahip olacak. Bu cihaz ayrıca, garip bir şekilde harici bir alıcıya bağlandığında bile 48kHz'in ötesinde hiçbir şeyi desteklemiyor.

Sırada, artık üretilmeyen HomePod ve yeni HomePod mini var. Bu cihazların her ikisi de gelecekteki güncellemede kayıpsız ses çalma özelliğine sahip olacak.

AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max

Bu da bizi orijinal AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max dahil tüm kablosuz AirPod'lara getiriyor. Bunların hiçbiri kayıpsız ses desteği almayacak çünkü şu anda Bluetooth üzerinden kayıpsız olarak ses iletmenin bir yolu yok. Bu cihazlar, yalnızca AAC üzerinden iletimi desteklemeye devam edecek.

AirPods Max'i bir kablo kullanarak bağlamaya gelince, sesin kendisi kablo üzerinden kayıpsız olarak kulaklığa gönderilebilirken, kulaklıklar daha sonra analog sinyali tamamen kayıpsız olmayan bir işlem olan dijitale dönüştürür. Bu nedenle Apple, kablolu modun kayıpsız olduğunu da iddia etmiyor.

Apple'ın bu makalede netleştirmediği şey, kayıpsız sesin Windows ve Android cihazlarda nasıl çalışacağıdır. Özelliğin bu platformlarda kullanılamayacağını düşünebilirsiniz. Bu muhtemel olmasa da, cevap için Haziran ayına kadar beklememiz gerekecek.

Bu haftanın başlarında Apple, 75 milyon şarkıdan oluşan kitaplığının tamamını Apple Music'te kayıpsız olarak sunacağını duyurmuştu. Kayıpsız ses, müziği veri kaybı olmadan sıkıştırma yoludur. Bunun için Apple, kendi ALAC veya Apple Lossless Audio Codec'i kullanır. Öte yandan, Apple Music şu anda sesi sıkıştırmak için kayıplı bir teknik olan AAC veya Advanced Audio Coding kullanıyor.

Apple, 16-bit, 44.1kHz'lik standart 'Red Book' formatında kayıpsız ses sağlamanın yanı sıra, 24-bit, 192kHz'e kadar da destek sunacak. Yüksek Çözünürlüklü Ses olarak bilinen bu yüksek örnekleme hızları, çok daha güçlü bir DAC veya Dijitalden Analog Dönüştürücü'ye ihtiyaç duyar, bu nedenle doğrudan cihazınızda çalma konusunda yukarıda belirtilen sınırlamalar var. İşin iyi yanı, günümüzde uygun fiyatlı DAC'ler oldukça yaygındır ve bir USB adaptörü kullanarak doğrudan iPhone, iPad veya Mac'inize takılabilen yerleşik bir amplifikatöre sahip olanları bile alabilirsiniz.

Kayıpsız ve Yüksek Çözünürlük farkı

Kayıpsız ses ile Yüksek Çözünürlüklü sesin aynı şey olmadığını da açıklığa kavuşturmak gerek. Kayıpsız (FLAC, ALAC) veya kayıplı (MQA) codec bileşenlerinde Yüksek Çözünürlüklü sese sahip olabilirsiniz. Benzer şekilde, kayıpsız ses standart çözünürlükte (16 bit, 44,1 kHz) veya yüksek çözünürlüklü (24 bit, 192 kHz) olabilir. Apple şu anda AAC 16-bit 44.1kHz sunuyor ve yakında isteğe bağlı olarak ALAC 16-bit, 44.1kHz – 24-bit, 192kHz sunacak. Hepsi Hi-Res olmayacak ama hepsi kayıpsız olacak.