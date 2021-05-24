X60 ailesi ile vivo halihazırda altı modele sahip (üçü Çin'e özel) ve şimdi Çinli kullanıcılar, vanilya X60'ın yeni bir kavisli ekran sürümünü elde ediyor. Cihaz, bugün erken saatlerde Çin'de tanıtıldı ve adından da anlaşılacağı gibi, vanilya X60 ile karşılaştırıldığında tek büyük fark, ekranın her iki tarafta da eğimli olmasıdır.

Kıvrımlı Ekranlı vivo X60 Ortaya Çıktı

Panel 6.56 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED türünde. Exynos 1080 yonga seti dümende ve pil 4.300 mAh pil ile geliyor. Ayrıca 33W hızlı şarj oluyor. OIS ve vivo’nun gimbal stabilizasyonuna sahip 48 MP ana sensörlü, 13 MP telefoto ve 13 MP ultra geniş modülün yanı sıra yerleşik üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Yazılım cephesi, Android 11 ile birlikte OriginOS 10'dan oluşmaktadır.

Vivo X60 kavisli ekran sürümü Gece Siyahı, Pırıltılı Mavi ve Pırıltılı Beyaz renklerde mevcut. Fiyatlandırma, 8 / 128GB model için 3.499 CNY'den (543 $) başlar ve 12 / 256GB'lık en üst seviyede 3.999 CNY'ye (621 $) kadar yükselir. Çin'de açık satışlar başladı, ancak uluslararası çıkış henüz detaylandırılmamıştır.