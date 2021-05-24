Realme'nin 4 Mayıs'ta Hindistan'da X7 Max 5G'yi tanıtması gerekiyordu, ancak ülkedeki ikinci COVID-19 dalgası nedeniyle duyuru ertelendi. Ancak durum iyiye gitmeye başladığından Realme, 31 Mayıs'ta Hindistan'da X7 Max 5G'yi tanıtmaya karar verdi. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Realme X7 Max 5G Özellikleri

Realme, Dimensity 1200 SoC, 120Hz FullHD+ Super AMOLED ekran, 50W şarj ve 64MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro birimlerinden oluşan arka tarafta üçlü kamera kurulumu dahil olmak üzere X7 Max 5G'nin tasarımını ve birkaç özelliğini ortaya çıkardı.

Akıllı telefon 8,4 mm kalınlığında, 179 gram ağırlığında ve üç renk seçeneğine sahip.

X7 Max 5G'nin tasarımı ve onaylanmış teknik özellikleri, akıllı telefonun şu anda yalnızca Çin'de bulunan yeniden markalanmış bir GT Neo olduğu yönündeki söylentileri doğruluyor. Buna göre 6,43"ekran, 16 MP selfie kamerası, ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, stereo hoparlörler ve 4,500 mAh pile sahip.

Realme, X7 Max 5G'nin yanı sıra, Dolby Cinema'yı destekleyen ve sesli asistanla birlikte gelen 43" ve 50" ekran boyutlarında yeni Smart TV 4K'yı da tanıtacak.

Realme henüz Smart TV 4K hakkında pek bir şey açıklamadı, ancak telefon üreticisinin 31 Mayıs etkinliğinin öncesinde bu konu hakkında daha fazla bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.